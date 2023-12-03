مباشر الدوري الألماني - أوجسبورج (0)-(0) فرانكفورت.. بداية المباراة

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 20:23

كتب : FilGoal

عمر مرموش يحتفل بهدفه مع إنتراخت فرانكفورت ضد باوك في دوري المؤتمر الأوروبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أوجسبورج ضد آينتراخت فرانكفورت في الجولة الـ 13 من الدوري الألماني.

ويلعب عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفرانكفورت.

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بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

عمر مرموش إينتراخت فرانكفورت أوجسبورج الدوري الألماني
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