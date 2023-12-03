مباشر الدوري الألماني - أوجسبورج (0)-(0) فرانكفورت.. بداية المباراة

السر في أرنولد و4 تصويبات تحسم الملحمة.. ليفربول يهزم فولام بعودة استغرقت دقيقتين

رغم طرد دوناروما المبكر.. سان جيرمان يُسقط لو هافر في ملعبه

انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (3)-(2) برايتون.. بورنموث (2)-(2) أستون فيلا

انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (4)-(3) فولام.. نهاية المباراة

تشكيل ليفربول - لويس دياز رفقة صلاح ونونيز في الهجوم أمام فولام

نانت في بيان: أحد مشجعينا تعرض لجريمة قتل عمد قبل لقاء نيس

أتليتكو مدريد ضيفا على برشلونة لأجل ما لم يحدث منذ أكثر من 17 عاما

مواعيد مباريات الأحد 3 ديسمبر 2023.. الزمالك وفيوتشر بالكونفدرالية وقمة إسبانية