مباشر الدوري الألماني - أوجسبورج (0)-(0) فرانكفورت.. بداية المباراة
الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 20:23
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أوجسبورج ضد آينتراخت فرانكفورت في الجولة الـ 13 من الدوري الألماني.
عمر مرموش
النادي : آينتراخت فرانكفورت
ويلعب عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفرانكفورت.
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بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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