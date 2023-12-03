انتهت الدوري الألماني - أوجسبورج (2)-(1) فرانكفورت

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 20:23

كتب : FilGoal

عمر مرموش يحتفل بهدفه مع إنتراخت فرانكفورت ضد باوك في دوري المؤتمر الأوروبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أوجسبورج ضد آينتراخت فرانكفورت في الجولة الـ 13 من الدوري الألماني.

ويلعب عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفرانكفورت.

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نهاية المباراة

ق77. هدف تقليص الفارق لفرانكفورت عن طريق الحارس في مرماه بالخطأ.

ق75. كيفن تراب يتصدى لركلة جزاء من ديميروفيتش

ق57. جووول الثاني لأوجسبورج

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35. جوووول أول لأوجسبورج عن طريق فريدريك ينسن.

ق30. إلغاء الهدف لوجود حالة تسلل.

ق28. جووول أول لأوجسبورج عن طريق فيليكس أودوخاي.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الدوري الألماني إينتراخت فرانكفورت عمر مرموش أوجسبورج
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