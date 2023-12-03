خبر في الجول - منافس الفراعنة.. كاب فيردي يستعد لمصر من القاهرة

استقر مسؤولو كاب فيردي على إقامة معسكر الإعداد لبطولة أمم إفريقيا في مصر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن منتخب كاب فيردي استقر على إقامة معسكر استعدادهم لبطولة أمم إفريقيا في القاهرة استعدادا للبطولة.

كاب فيردي تتواجد في نفس المجموعة رفقة منتخب مصر في أمم إفريقيا، وبجانب منتخبا غانا، وموزمبيق.

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وسيبدأ منتخب مصر مشواره في أمم إفريقيا بملاقاة موزمبيق، ثم غانا، قبل ختام مباريات الدور الأول بمواجهة كاب فيردي يوم 22 يناير المقبل.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير وحتى 12 فبراير المقبلين.