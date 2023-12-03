منتخب مصر يكشف لـ في الجول المصير الأقرب لمعسكر الاستعداد لأمم إفريقيا

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 20:09

كتب : أحمد الخولي محمد عبد العظيم

منتخب مصر

كشف محمد غرابة المدير التنفيذي لمنتخب مصر عن المصير الأقرب لمعسكر منتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا.

وقال محمد غرابة في تصريحات لـFilGoal.com: "ندرس حاليا مقر إقامة معسكر منتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا سواء داخل أو خارج مصر، والحسم سيكون خلال الأسبوع المقبل على الأكثر".

وأضاف "أمامنا بعض العروض كذلك لخوض وديات قبل البطولة ونعمل على جميع الاحتمالات لنكون جاهزيت، قبل أن يحدد روي فيتوريا لنا رغبته سواء بخوض ودية واحدة أو اثنين قبل البطولة".

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من جهة أخرى، قال مصدر من اتحاد جنوب السودان لـFilGoal.com: "البعض تواصل معنا لخوض مباراة ودية مطلع شهر يناير، لكن الأمر لم يرتق إلى مرحلة الرسمية بعد".

منتخب مصر يشارك في بطولة أمم إفريقيا خلال الفترة من 13 يناير وحتى 12 فبراير.

ويتواجد الفراعنة في المجموعة الثانية رفقة غانا، وموزمبيق، وكاب فيردي.

منتخب مصر كأس أمم إفريقيا جنوب السودان
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