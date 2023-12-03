الكونفدرالية – بـ10 لاعبين.. مودرن فيوتشر يقلب الطاولة على هلال بنغازي بقيادة عودة

قلب مودرن فيوتشر الطاولة على منافسه هلال بنغازي الليبي ليفوز بهدفين مقابل هدف.

وجمعتهما المباراة في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسجل هدف هلال بنغازي جعفر إدريس، بينما أحرز ثنائية مودرن فيوتشر مروان محسن وكاجالي دراميه.

ولعب مودرن فيوتشر بـ10 لاعبين كمن الدقيقة 70 بسبب طرد علي الفيل.

ويقود المصري محمد عودة تدريب هلال بنغازي، ويتواجد مع الفريق منذ 8 نوفمبر من العام الماضي، ومعه أحمد عبد العزيز "مودي" لاعب فاركو السابق، وكذلك بينسون شيلونجو الذي لعب في الإسماعيلي وبيراميدز وسموحة من قبل، لكن الثنائي لم يلعب ضد مودرن فيوتشر.

بهذا الفوز يرتفع رصيد فيوتشر ليصل للنقطة السادسة بالتساوي مع اتحاد العاصمة الجزائري، لكن فارق الأهداف يضع الفريق المصري في وصافة جدول ترتيب المجموعة.

بينما يتذيل الهلال وسوبرسبورت يونايتد الجنوب الإفريقي بدون نقاط بالترتيب.

التشكيل

دفع ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لمودرن فيوشر بمهاجمين من بداية المباراة وهما أحمد عاطف ومروان محسن.

شوط خاطف من الهلال

دخل هلال بنغازي سريعا في أجواء المباراة ولم يستمر طويلا حتى سجل الهدف، ففي الدقيقة الثالثة تلقى إدريس عرضية من جهة اليسار وسدد الكرة مباشرة في مرمى محمود عبد الرحيم "جنش" ليخطف الهلال منافسه مودرن فيوتشر.

محاولة لإدراك التعادل

حاول مودرن فيوتشر إدراك التعادل سريعا، ففي الدقيقة الـ11 سدد غنام محمد لاعب مودرن فيوتشر كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن ارتطمت في العارضة.

وفي الوقت بدلا من الضائع في الشوط الأول كاد أن يسجل أحمد عاطف هدف التعادل لمودرن فيوتشر بعد تسديدة متقنة من ركلة حرة حول منطقة الجزاء، لكن تصدى لها خالد المسماري حارس المرمى الهلال وارتدت لمودرن فيوتشر وسددها مرة أخرى لكن تألق المسماري في إنقاذ مرماه.

العارضة تتدخل للمرة الثانية

تدخلت العارضة للمرة الثانية لتقف مع هلال بنغازي بعد تسديدة مهاجم مودرن فيوتشر ارتطمت في العارضة، لتمنع الضيوف من إدراك التعادل.

أخيرا التعادل

تمكن مودرن فيوتشر من إدراك التعادل عن طريق مروان محسن بعدما تحرك جيدا في ظهر الدفاع ومن ثم سددها مباشرة فوق المسماري، بعدما ارتطمت للضيوف كرتين في العارضة من قبل.

جنش ينقذ فريقه من العودة لنقطة الصفر

أنقذ جنش مرماه من استقبال هدفا بعد انفراد إدريس في الدقيقة 67.

وحصل علي الفيل على البطاقة الصفراء الثانية وبالتالي الطرد في الدقيقة 70.

كاد أن يفوز الهلال في الدقائق القاتلة

كان الهلال قريبا من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 90، بعدما خرج جنش من مرماه ولم يتمكن من مسك الكرة لتصل إلى مهاجم الهلال خارج الـ6 ياردات.

إهدار الفرص = استقبال هدفا

بعد إهدار الهلال الفرصة السانحة، استقبلت شباكه هدفا قاتلا في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع لمودرن فيوتشر بعدما لعب غنام محمد عرضية أرضية وصلت إلى دراميه وسددها في الزاوية الضيقة من المرمى وتسكن الشباك.

وتوقفت المباراة عقب الهدف بسبب شغب الجماهير، لكن سرعان ما استكملت ولكن لم يحدث أي جديد ففاز مودرن فيوتشر بالمباراة.