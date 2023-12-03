محمد حلمي رئيسا لقطاع الناشئين في الزمالك

أعلن نادي الزمالك تعيين محمد حلمي رئيسا لقطاع الناشئين في النادي.

وكشف حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين محمد حلمي نجم القلعة البيضاء السابق في منصب رئيس قطاعات الناشئين.

ويأتي تعيين حلمي خلفا لإسماعيل يوسف الذي استقال من منصبه منذ أيام. (طالع التفاصيل)

وبدأ حلمي اليوم الأحد، مهام عمله بشكل رسمي.

وحرص حلمي على عقد عدة جلسات مع المسؤولين داخل قطاعات الناشئين للترتيب للفترة المقبلة.

وشاهد محمد حلمي بصحبة حسين السيد عضو مجلس الإدارة، مباراة اليوم بين فريق الزمالك 2003 أمام الأهلي، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة عشر لبطولة الجمهورية.

ويعد محمد حلمي واحد من نجوم الزمالك حيث حقق 7 ألقاب كلاعب مع الفريق، وقاد الفريق من قبل لحصد لقب كأس السوبر المصري 2016.

وسبق أن درب حلمي الزمالك في 2016 و2-17 ومن قبل تولى تدريب فرق بلدية المحلة والمصري والمنصورة وإنبي واتحاد الشرطة وطلائع الجيش.