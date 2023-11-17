إسماعيل يوسف يعتذر عن عدم الاستمرار في الزمالك

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 - 11:01

كتب : FilGoal

إسماعيل يوسف

اعتذر إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك عن عدم الاستمرار في منصبه.

ولم يوضح نجم الزمالك السابق أسباب اعتذاره عن عدم استكمال مهمته بقطاعات الناشئين.

وكتب يوسف عبر حسابه: "اليوم قدمت اعتذاري لرئيس النادي حسين لبيب عن استكمال مهمتي كرئيس قطاعات الناشئين بالنادي. متمينا كل التوفيق لنادينا العظيم فيما هو قادم".

أخبار متعلقة:
تصفيات كأس العالم 2026 – أوروجواي وكولومبيا يسقطان الأرجنتين والبرازيل مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17-11-2023 والقنوات الناقلة.. سلة الأهلي والزمالك وتصفيات إفريقيا في الجول يكشف كواليس استبعاد ثلاثي منتخب مصر.. ورسالة فيتوريا لباقي اللاعبين مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب استبدال محمد عبد المنعم

وكتب يوسف عبر حسابه: "اليوم قدمت اعتذاري لرئيس النادي حسين لبيب عن استكمال مهمتي كرئيس قطاعات الناشئين بالنادي. متمينا كل التوفيق لنادينا العظيم فيما هو قادم".

وكان إسماعيل يوسف قد عاد للعمل في نادي الزمالك بعد رحيله في مارس 2022 عن تدريب زد الذي كان أحد أندية الدرجة الثانية آنذاك قبل صعوده بداية الموسم الجاري.

وعمل إسماعيل يوسف في منصب مدير الكرة في الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا قبل أن يتم تكليفه برئاسة قطاعات الناشئين بالنادي.

نجم الزمالك السابق سبق له خوض عدة تجارب تدريبية مع أندية الجونة والمصرية للاتصالات وزد والوحدات الأردني.

كما عمل إسماعيل يوسف في الجهاز المعاون لمنتخب مصر للشباب الحاصل على كأس امم إفريقيا 2003 تحت قيادة حسن شحاتة في الجيل التاريخي الذي ضم عماد متعب وحسني عبد ربه وعمرو زكي.

الزمالك إسماعيل يوسف قطاع الناشئين
نرشح لكم
مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب استبدال محمد عبد المنعم مصدر من منتخب مصر يجيب عبر في الجول: هل سيتم استدعاء لاعبين بدلا من الثلاثي المستبعد غزل المحلة يعين متحدثا رسميا تفاصيل اجتماع الخطيب مع شركة الكرة بالنادي الأهلي طُرد أثناء الاحتفال.. مهاجم طنطا يكشف لـ في الجول حقيقة الواقعة الغريبة مروان عطية: السفر لمواجهة سيراليون سيرهق مصر ولكن حازم إمام: صلاح قائد وقدوة وهذا دوره الأهم مع اللاعبين انفجار صلاح وعلامة فيتوريا الكاملة.. 11 رقما من فوز مصر الساحق على جيبوتي
أخر الأخبار
دوري المحترفين - عصام شعبان يستقيل من تدريب جمهورية شبين 2 دقيقة | القسم الثاني
إسماعيل يوسف يعتذر عن عدم الاستمرار في الزمالك 16 دقيقة | الكرة المصرية
تصفيات كأس العالم 2026 – أوروجواي وكولومبيا يسقطان الأرجنتين والبرازيل 17 دقيقة | أمريكا
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17-11-2023 والقنوات الناقلة.. سلة الأهلي والزمالك وتصفيات إفريقيا 40 دقيقة | كرة سلة
في الجول يكشف كواليس استبعاد ثلاثي منتخب مصر.. ورسالة فيتوريا لباقي اللاعبين 9 ساعة | منتخب مصر
مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب استبدال محمد عبد المنعم 10 ساعة | الكرة المصرية
مصدر من منتخب مصر يجيب عبر في الجول: هل سيتم استدعاء لاعبين بدلا من الثلاثي المستبعد 10 ساعة | الكرة المصرية
"لعدم الالتزام بالنظام".. فيتوريا يستبعد ثلاثي منتخب مصر قبل مواجهة سيراليون 10 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الاتحاد السكندري يعلن سعر بيع مابولولو ووجهته المقبلة 2 وكيله يكشف لـ في الجول حقيقة تنازل أزارو عن راتبه للعودة إلى الأهلي 3 سويلم: المسابقات ستتخذ القرار بشأن ما حدث من جمهور الأهلي في مباراة الجونة 4 في الجول يكشف كواليس استبعاد ثلاثي منتخب مصر.. ورسالة فيتوريا لباقي اللاعبين