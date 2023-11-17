إسماعيل يوسف يعتذر عن عدم الاستمرار في الزمالك

اعتذر إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك عن عدم الاستمرار في منصبه.

ولم يوضح نجم الزمالك السابق أسباب اعتذاره عن عدم استكمال مهمته بقطاعات الناشئين.

وكتب يوسف عبر حسابه: "اليوم قدمت اعتذاري لرئيس النادي حسين لبيب عن استكمال مهمتي كرئيس قطاعات الناشئين بالنادي. متمينا كل التوفيق لنادينا العظيم فيما هو قادم".

وكتب يوسف عبر حسابه: "اليوم قدمت اعتذاري لرئيس النادي حسين لبيب عن استكمال مهمتي كرئيس قطاعات الناشئين بالنادي. متمينا كل التوفيق لنادينا العظيم فيما هو قادم".

وكان إسماعيل يوسف قد عاد للعمل في نادي الزمالك بعد رحيله في مارس 2022 عن تدريب زد الذي كان أحد أندية الدرجة الثانية آنذاك قبل صعوده بداية الموسم الجاري.

اليوم قدمت اعتذاري لرئيس النادي/ الكابتن حسين لبيب عن استكمال مهمتي كرئيس قطاعات الناشئين بالنادي متمينا كل التوفيق لنادينا العظيم فيما هو قادم🙏🙏 — Ismail Youssef (@IsmailYoussef) November 17, 2023

وعمل إسماعيل يوسف في منصب مدير الكرة في الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا قبل أن يتم تكليفه برئاسة قطاعات الناشئين بالنادي.

نجم الزمالك السابق سبق له خوض عدة تجارب تدريبية مع أندية الجونة والمصرية للاتصالات وزد والوحدات الأردني.

كما عمل إسماعيل يوسف في الجهاز المعاون لمنتخب مصر للشباب الحاصل على كأس امم إفريقيا 2003 تحت قيادة حسن شحاتة في الجيل التاريخي الذي ضم عماد متعب وحسني عبد ربه وعمرو زكي.