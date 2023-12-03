تشكيل الزمالك – عودة محمود علاء بجانب المثلوثي.. وروقا أساسي ضد سوار

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 20:02

كتب : إسلام أحمد

الزمالك - فيوتشر

يقود سيف الدين الجزيري هجوم الزمالك ضد سوار الغيني، فيما يبدأ محمود علاء كقلب دفاع بجانب حمزة المثلوثي.

أعلن معتمد جمال مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة سوار الغيني بعد قليل في الكونفدرالية.

تشكيل الزمالك شهد البدء بـ عمر جابر كظهير أيمن، فيما يتواجد محمود علاء كقلب دفاع بجانب حمزة المثلوثي.

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ويتواجد نبيل عماد في وسط الملعب بجانب محمد أشرف "روقا"، فيما يبدأ شيكابالا تحت الجزيري بجانب يوسف إبراهيم "أوباما"، وأحمد سيد "زيزو".

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد عواد.

الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمد عبد الشافي.

الوسط: نبيل عماد – محمد أشرف "روقا".

أمامهما: أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" – شيكابالا.

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

من جهة أخرى، يتواجد سامسون أكينيولا على مقاعد البدلاء بجانب ناصر منسي.

وجاءت دكة بدلاء الزمالك كالتالي:

حارس: عبد الرحمن نفاد.

الدفاع: محمد طارق – محمد عبد الغني – حاتم محمد "سكر".

الوسط: سيد عبد الله – عمرو السيسي – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي.

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