كلوب: لم أشاهد مباراة بذلك الكم من الأهداف الجميلة من قبل.. والخبر السيء كان إصابة ماتيب

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 19:43

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز فولام
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