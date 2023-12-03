الأهلي يكشف لـ في الجول ملعب مباراة الفريق ضد بلوزداد

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 19:41

كتب : أحمد الخولي

استاد برج العرب

كشف سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن ملعب مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد.

ويلتقي الأهلي ضد شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال سعد شلبي في تصريحات لـFilGoal.com: "نقل مباراة الأهلي مع شباب بلوزداد إلى استاد برج العرب بسبب استمرار غلق استاد القاهرة".

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استاد القاهرة أعلن غلق أبوابه أمام استضافة المباريات في شهر ديسمبر بسبب الإصلاحات.

ولعب الأهلي مباراته الأولى بالمجموعات ضد ميدياما على استاد السلام، قبل أن يخوض لقاء سموحة في الدوري على استاد المقاولون العرب.

ويملك الأهلي أربع نقاط يحتل بها صدارة ترتيب المجموعة من مباراتين.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا شباب بلوزداد
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