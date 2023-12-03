انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3) (3) توتنام.. تعادل مثير

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 18:18

كتب : FilGoal

سون لحظة التسجيل في مرماه بالخطأ لصالح مانشستر سيتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي وتوتنام في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وتبدأ المباراة في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب الاتحاد معقل السماوي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 29 نقطة.

أخبار متعلقة:
التشكيل - هالاند يقود ثلاثي هجوم مانشستر سيتي.. وثنائي دفاعي جديد في توتنام عمل في سيتي وبرشلونة.. الهلال السعودي يعلن تعيين كالزادا كرئيس تنفيذي فودين: هذا أسوأ شوط رأيته لمانشستر سيتي العلامة الكاملة.. مانشستر سيتي يقلب الطاولة على لايبزج في الوقت القاتل

فيما تراجع توتنام للمركز السادس برصيد 26 نقطة بعدما خسر آخر 3 مباريات.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

--

ق 90: جوووول كولوسيفسكي يسجل هدف التعاااادل

ق 81: جوووول جريليش يسجل الثالث بعد عرضية أرضية من هالاند

ق 69: جووووول التعاااددل.. لو سيلسو يسجل بتسديدة أرضية قوية رائعة.

ق 51: خروج دوكو ومشاركة جريليش

ق 46: فيكاريو يتصدى ببراعة لتسديدة سيلفا ويحولها لركنية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 36: هالاند يواصل الإهدار بتسديدة أعلى العارضة بعد عرضية من ألفاريز

ق 35: القائم يمنع الثالث بعد تسديدة من خوليان ألفاريز من على حدود منطقة الجزاء.

ق 32: جوووول الثااااني.. 3 تمريرات وعرضية من ألفاريز وفودين يسجل بسهولة

ق 29: انطلاقة رائعة من دوكو وتسديدة من داخل متطقة الجزاء والقائم يتصدى

ق 23: انطلاقة من جونسون من الجهة اليمنى وعرضية لكن دياز في الوقت المناسب يبعدها لركنية.

ق 13: أووووه.. هالاند يهدر بغرابة الهدف الثاني بعد عرضية سيلفا

ق 9: جوووووول التعادل.. سون يسجل بالخطأ في مرماه هدف التعادل

ق 7: جووووول كووووووري.. بينية رائعة من كولوسفسكي وانطلاقة مميزة من سون الذي انفرد وسجل الهدف الأول

ق 6: دوكو يسدد وفيكاريو يتصدى للكرة وتخرج لركنية.

بداية اللقاء

مانشستر سيتي توتنام الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
سون: تجربة جيدة بالتسجيل لأول مرة في سيتي.. والفريق لا يستسلم أبدا إثارة = مباريات سيتي.. توتنام يخطف نقطة أمام مانشستر بقمة الـ 6 أهداف كلوب: لم أشاهد مباراة بذلك الكم من الأهداف الجميلة من قبل.. والخبر السيء كان إصابة ماتيب الدوري الإنجليزي - واتكينس ينقذ أستون فيلا من الخسارة.. وتعادل وست هام وبالاس السر في أرنولد و4 تصويبات تحسم الملحمة.. ليفربول يهزم فولام بعودة استغرقت دقيقتين تشيلسي ينجو من فخ الفيديو ويحقق فوزا مثيرا على برايتون التشكيل - هالاند يقود ثلاثي هجوم مانشستر سيتي.. وثنائي دفاعي جديد في توتنام انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (3)-(2) برايتون.. بورنموث (2)-(2) أستون فيلا
أخر الأخبار
التشكيل - جواو فيليكس أساسي مع برشلونة.. وثلاثي في دفاع أتليتكو 7 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الكونفدرالية - سوار (0) (1) الزمالك.. جووول زيزو والأول 23 دقيقة | الكرة الإفريقية
هدف متأخر يمنح لـ ليفركوزن التعادل ضد دورتموند ويبقيه بدون خسارة في الموسم 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
إثارة = مباريات سيتي.. توتنام يخطف نقطة أمام مانشستر بقمة الـ 6 أهداف 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الألماني - أوجسبورج (1)-(0) فرانكفورت.. جوووول أول 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - منافس الفراعنة.. كاب فيردي يستعد لمصر من القاهرة 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
الكونفدرالية – بـ10 لاعبين.. مودرن فيوتشر يقلب الطاولة على هلال بنغازي بقيادة عودة ساعة | الكرة الإفريقية
منتخب مصر يكشف لـ في الجول المصير الأقرب لمعسكر الاستعداد لأمم إفريقيا ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 2 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 3 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 4 الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب وكولر