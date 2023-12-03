انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3) (3) توتنام.. تعادل مثير

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي وتوتنام في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وتبدأ المباراة في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب الاتحاد معقل السماوي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 29 نقطة.

فيما تراجع توتنام للمركز السادس برصيد 26 نقطة بعدما خسر آخر 3 مباريات.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

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ق 90: جوووول كولوسيفسكي يسجل هدف التعاااادل

ق 81: جوووول جريليش يسجل الثالث بعد عرضية أرضية من هالاند

ق 69: جووووول التعاااددل.. لو سيلسو يسجل بتسديدة أرضية قوية رائعة.

ق 51: خروج دوكو ومشاركة جريليش

ق 46: فيكاريو يتصدى ببراعة لتسديدة سيلفا ويحولها لركنية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 36: هالاند يواصل الإهدار بتسديدة أعلى العارضة بعد عرضية من ألفاريز

ق 35: القائم يمنع الثالث بعد تسديدة من خوليان ألفاريز من على حدود منطقة الجزاء.

ق 32: جوووول الثااااني.. 3 تمريرات وعرضية من ألفاريز وفودين يسجل بسهولة

ق 29: انطلاقة رائعة من دوكو وتسديدة من داخل متطقة الجزاء والقائم يتصدى

ق 23: انطلاقة من جونسون من الجهة اليمنى وعرضية لكن دياز في الوقت المناسب يبعدها لركنية.

ق 13: أووووه.. هالاند يهدر بغرابة الهدف الثاني بعد عرضية سيلفا

ق 9: جوووووول التعادل.. سون يسجل بالخطأ في مرماه هدف التعادل

ق 7: جووووول كووووووري.. بينية رائعة من كولوسفسكي وانطلاقة مميزة من سون الذي انفرد وسجل الهدف الأول

ق 6: دوكو يسدد وفيكاريو يتصدى للكرة وتخرج لركنية.

بداية اللقاء