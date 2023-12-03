انتهت الكونفدرالية - الهلال بنغازي (1)-(2) مودرن فيوتشر

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 17:58

كتب : FilGoal

الزمالك - مودرن فيوتشر - أيمن الصفاقسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مودرن فيوتشر ضد هلال بنغازي الليبي في التي تجمعهما في الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية.

ويحتل مودرن فيوتشر وصافة مجموعته برصيد 3 نقاط، بينما يأتي خلفه مباشرة هلال بنغازي الليبي بدون نقاط، الفريق الذي يقوده المدير الفني المصري محمد عودة.

لمتابعة المباراة من هنا

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انتهاء المباراة 2-1 لمودرن فيوتشر.

استئناف المباراة مرة أخرى

إيقاف المباراة بسبب الشغب الجماهيري.

ق 92: جوووووول في الوقت القاتل لكاجالي دراميه لصالح مودرن فيوتشر بعد عرضية ارضية سددها كاجالي في الشباك.

ق 70: حصول علي الفيل لاعب مودرن فيوتشر الإنذار الثاني وبالتالي الطرد.

ق 67: جنش ينقذ مودرن فيوتشر من استقبال هدفا بعد انفراد إدريس.

ق 64: جووووول التعادل مروان محسن بعدما تحرك في ظهر الدفاع وسددها من فوق المسماري.

ق 52: العارضة تنقذ الهلال للمرة الثانية بعد تسديدة من مهاجم مودرن فيوتشر.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 45: تسديد أحمد عاطف لضربة حرة تمكن خالد المسماري حارس مرمى الهلال من التصدي لها وارتدت للاعب مودرن فيوتشر وأنقذ المسماري مرماه مرة أخرى.

ق 11: غنام محمد لاعب مودرن فيوتشر سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن ارتطمت في العارضة.

ق 3: جوووول جعفر إدريس بعد رضية واستقبال الكرة وتسديدها مباشرة ليسكنها في مرمى محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مودرن فيوتشر.

بداية المباراة

مصر ليبيا كأس الكونفدرالية مودرن فيوتشر هلال بنغازي
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