التشكيل - هالاند يقود ثلاثي هجوم مانشستر سيتي.. وثنائي دفاعي جديد في توتنام

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 17:40

كتب : FilGoal

كريستيان روميرو مع إرلينج هالاند - توتنام مع مانشستر سيتي

يعتمد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي على إرلينج هالاند في الهجوم كالمعتاد، فيما يبدأ توتنام بثنائية دفاعية في قلب الدفاع جديدة في ظل الغيابات.

ويلتقي الفريقان على ملعب الاتحاد معقل سيتي في السادسة والنصف مساءً.

ويتواجد جاك جريليش على مقاعد بدلاء سيتي حيث يبدأ جيريمي دوكو عوضا عنه.

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ويبدأ بن ديفيز وإيمرسون رويال في مركزي قلب الدفاع للديوك اللندنية بدلا من كريستيان روميرو وميكي فان دي فين الغائبان للإيقاف والإصابة على الترتيب.

ويغيب جيمس ماديسون وإيفان بيريشيتش وبابي سار عن تشكيل توتنام.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: كايل ووكر - مانويل أكانجي – روبن دياز - يوشكو جفارديول

الوسط: رودري – بيرناردو سيلفا – فيل فودين

الهجوم: خوليان ألفاريز – إرلينج هالاند – جيريمي دوكو

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فيما تشكيل توتنام:

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو

الدفاع: بيدرو بورو – بن ديفيز – إيمرسون رويال – دستني أودوجي

الوسط: يفيس بيسوما – جيوفاني لو سيلسو – ديان كولوسيفسكي

الهجوم: برينان جونسون – سون هيونج مين – براين خيل

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ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 29 نقطة.

فيما تراجع توتنام للمركز السادس برصيد 26 نقطة بعدما خسر آخر 3 مباريات.

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