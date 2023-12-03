دوري أبطال إفريقيا - أدار السوبر القاري من قبل.. الكشف عن حكم صنداونز وبيراميدز

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 17:28

كتب : FilGoal

بيير جيسلان أتشو حكم مباراة مصر ومالاوي

يدير طاقم تحكيم جابوني بقيادة بيير أتشو مباراة صنداونز الجنوب إفريقي وبيراميدز في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفريقان في الثالثة عصر الأحد 10 ديسمبر الجاري، على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة برويتوريا.

ويدير المباراة طاقم حكام من الجابون، بقيادة الحكم بيير أتشو الحكم الرئيسي.

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ويعاونهمواطنه بوريس ديستوجا المساعد الأول، وكارين فومو المساعد الثاني، والحكم الرابع أنطوان ماكس من الكاميرون.

ويراقب المباراة بابسنجوا لويوي من زامبيا، ومراقب الحكام محمد قزاز من المغرب، والمنسق العام تيتوس هامليبي من زامبيا.

الحكم الجابوني أدار الموسم الجاري مباراة كأس السوبر الإفريقي والتي جمعت اتحاد العاصمة الجزائري والأهلي وانتهت بفوز بطل الكونفدرالية بهدف دون رد.

وسبق أن أدار مباراة منتخب مصر ضد كينيا في تصفيات أمم إفريقيا 2021 وانتهت بفوز منتخب مصر بنتيجة 2-0.

كما أدار الحكم البالغ 31 عاما نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين 2023 والتي انتهت بحسم السنغال للقب على حساب الجزائر بركلات الترجيح.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في المجموعة بـ3 نقاط.

جميع الفرق لديها نفس العدد من النقاط، لكن فارق الأهداف يحسم الترتيب حتى الآن.

يحتل صنداونز الجنوب إفريقي الصدارة، وبيراميدز وصيف، ومازيمبي الكونغولي المرتب الثالثة، ونواذيبو يتذيل المجموعة.

بيراميدز دوري أبطال إفريقيا صنداونز بيير أتشو
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