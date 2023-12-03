رغم طرد دوناروما المبكر.. سان جيرمان يُسقط لو هافر في ملعبه

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 17:07

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

رغم لعب أكثر من 80 دقيقة بعشر 10 لاعبين.. نجح باريس سان جيرمان في الفوز بأرض مستضيفه لوهافر بنتيجة 2-0 يوم الأحد.

وحل سان جيرمان ضيفا على لوهافر ضمن المرحلة 14 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للإيطالي جيانلويجي دونارما حارس سان جيرمان بعد ضرب جوسيه كازيمير.

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وحرس الإسباني الشاب أرناو تيناس البالغ من العمر 22 عاما عرين سان جيرمان بعد خروج دونارونا.

ونجح كيليان مبابي في التقدم للفريق الباريسي في الدقيقة 23.

هدف هو الـ15 لمبابي هذا الموسم في الدوري، ليغرد في صدارة الهدافين.

قبل أن يحسم البرتغالي فيتينيا المباراة عمليا بالهدف الثاني في الدقيقة 89.

وبذلك حافظ باريس على سجله بلا خسائر في مبارياته الـ14 الأخيرة بالدوري خارج ملعبه.

فقد حقق الفريق الباريسي 11 فوزا مقابل 3 تعادلات.

وواصل سان جيرمان التغريد في صدارة المسابقة برصيد 33 نقطة.

بينما توقف رصيد لوهافر عند 16 نقطة في المركز التاسع.

باريس سان جيرمان لوهافر كيليان مبابي
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