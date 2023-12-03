مجموعة الزمالك - صاروخية عكاشة تكتب انتصارا لـ أبو سليم على ساجرادا

خطف أبو سليم الليبي انتصارا قاتلا بالتغلب على ساجرادا بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وأقيم اللقاء في مدينة عنابة الجزائرية والذي اتخذه أبو سليم الليبي ملعبا لمواجهاته في البطولة.

وسجل عبد المنعم عكاشة هدف انتصار أبو سليم في الدقيقة 89 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وأشعل أبو سليم المجموعة التي تضم بجواره كل من الزمالك وسوار الغيني وساجرادا.

ورفع أبو سليم رصيده إلى 3 نقاط بالتساوي مع الزمالك وساجرادا الأنجولي.

ويلعب الزمالك في التاسعة من مساء اليوم الأحد أمام سوار الغيني على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية.

وسيطر التعادل السلبي على مجريات اللقاء منذ البداية.

ووقع حارس مرمى أبو سليم في خطأ فادح بالدقيقة 27 ولكن مرت تسديدة لاعب ساجرادا بسلام أعلى العارضة.

واستقبل عبد المنعم عكاشة تمريرة عرضية في الدقيقة 89 وحولها صاروخية داخل شباك ساجرادا.

ويحل ساجرادا ضيفا على الزمالك يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

بينما أبو سليم يستضيف فريق سوار الغيني في الجزائر.