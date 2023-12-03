مجموعة فيوتشر - اتحاد العاصمة بالعلامة الكاملة بعد التغلب على سوبر سبورت

واصل اتحاد العاصمة الجزائري حامل لقب بطولة الكونفدرالية انتصاراته بعد التغلب على سوبر سبورت الجنوب إفريقي.

وتغلب اتحاد العاصمة على سوبر سبورت بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ورفع اتحاد العاصمة رصيده إلى ست نقاط بعد الفوز على هلال بنغازي الليبي وسوبر سبورت على الترتيب.

وبدأ اتحاد العاصمة اللقاء بهدف مبكر تم تسجيله في الدقيقة السادسة.

إذ نجح سعدي رضواني في تسجيل الهدف من تسديدة قوية سكنت شباك سوبر سبورت.

وحاول لاعبو سوبر سبورت إدراك التعادل خلال الشوط الأول ولكن تألق أسامة بن بوط حارس المرمى.

وتألق بن بوط في الدقيقة 27 من تسديدة صاروخية وحافظ على نظافة شباكه.

كما تصدى بن بوط مجددا لتسديدة في الدقيقة 39 ليحافظ على تقدم اتحاد العاصمة.

وبالرغم من التقدم، هاجم اتحاد العاصمة في الشوط الثاني من أجل تعزيز التقدم.

وتصدى القائم الأيمن لتسديدة صاروخية في الدقيقة 50 ليحرم اتحاد العاصمة من إضافة الهدف الثاني.

بينما نجح براهيم زازا في تسجيل ثاني أهاف اتحاد العاصمة في الدقيقة 56.

وهدأ اللقاء في النصف ساعة الأخيرة بعد تراجع اتحاد العاصمة للدفاع من أجل الحفاظ على التقدم.

وكان فيوتشر قد حقق انتصارا في الجولة الأولى أمام سوبر سبورت، ويلعب الفريق المصري بعد قليل أمام هلال بنغازي الليبي.

ويستضيف اتحاد العاصمة فريق فيوتشر يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.