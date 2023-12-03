مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (2)-(0) برايتون.. بورنموث (1)-(1) أستون فيلا.. جوول أزرق

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 15:49

كتب : FilGoal

سيمينيو يسجل هدف بورنموث الأول ضد أستون فيلا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

تشيلسي ضد برايتون (2-0)

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ق. 22 جووووول ثاني لتشيلسي عن طريق كولويل.

ق. 17 جووول أووول لتشيلسي. عرضية من خلفية مزدوجة لـ بادياشيل، قابلها إنزو فيرنانديز برأسية في المرمى مسجلا الأول.

بداية المباراة

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بورنموث ضد أستون فيلا (1-1)

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إلغاء الهدف بعد الرجوع للفيديو بسبب التسلل

ق. 22 جوووول ثاااني لأستون فيلا. مخالفة قابلتا دييجو كارلوس برأسية مسجلا الثاني.

ق. 20 جوووول التعااادل عن طريق ليون بايلي.

ق. 9 جوووول أووول لـ بورنموث عن طريق سيمينيو.

بداية المباراة

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وست هام يونايتد ضد كريستال بالاس (1-0)

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ق. 14 جووول لـ وست هام عن طريق محمد قدوس.

بداية المباراة

الدوري الإنجليزي تشيلسي برايتون
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