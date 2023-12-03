مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (2)-(0) برايتون.. بورنموث (1)-(1) أستون فيلا.. جوول أزرق

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

تشيلسي ضد برايتون (2-0)

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

ق. 22 جووووول ثاني لتشيلسي عن طريق كولويل.

ق. 17 جووول أووول لتشيلسي. عرضية من خلفية مزدوجة لـ بادياشيل، قابلها إنزو فيرنانديز برأسية في المرمى مسجلا الأول.

بداية المباراة

_ _ _ _ _

بورنموث ضد أستون فيلا (1-1)

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

إلغاء الهدف بعد الرجوع للفيديو بسبب التسلل

ق. 22 جوووول ثاااني لأستون فيلا. مخالفة قابلتا دييجو كارلوس برأسية مسجلا الثاني.

ق. 20 جوووول التعااادل عن طريق ليون بايلي.

ق. 9 جوووول أووول لـ بورنموث عن طريق سيمينيو.

بداية المباراة

_ _ _

وست هام يونايتد ضد كريستال بالاس (1-0)

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

ق. 14 جووول لـ وست هام عن طريق محمد قدوس.

بداية المباراة