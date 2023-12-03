مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي ضد برايتون.. وبورنموث يواجه أستون فيلا

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 15:49

كتب : FilGoal

تشيلسي - مانشستر سيتي - نيكولاس جاكسون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

تشيلسي ضد برايتون (0-0)

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

أخبار متعلقة:
تقرير: سان جيرمان يتفوق على تشيلسي في سباق ضم موهبة كورينثيانز رومانو: تشيلسي يستعد لقطع إعارة لاعبه من نوتينجهام فورست صاعقة ضربت البلوز.. نيوكاسل يحبط رائعة سترلينج ويذيق تشيلسي ما لم يحدث منذ 29 عاما جون أوبي ميكيل لـ أوسيمين: ستنضم إلى تشيلسي الموسم المقبل

بداية المباراة بعد قليل

_ _ _ _ _

بورنموث ضد أستون فيلا (0-0)

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

بداية المباراة بعد قليل

_ _ _

وست هام يونايتد ضد كريستال بالاس (0-0)

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

بداية المباراة بعد قليل

الدوري الإنجليزي تشيلسي برايتون
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول ضد فولام تشكيل ليفربول - لويس دياز رفقة صلاح ونونيز في الهجوم أمام فولام 4 أرقام تاريخية تنتظر صلاح أمام فولام إيدي هاو عن إصابة بوب.. وأداء دوبرافكا وأمر أعطاهم الثقة تين هاج: سأتحدث مع راشفورد.. ومررنا بشوط أول صعب ضد نيوكاسل سلسلة لم تستمر طويلا.. نيوكاسل يوقف مانشستر يونايتد وماجواير يفسد التعادل انتهت الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (1)-(0) مانشستر يونايتد تشكيل مانشستر يونايتد - شو قلب دفاع.. ودالوت ظهير أيسر ومشاركة ماينو
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي ضد برايتون.. وبورنموث يواجه أستون فيلا 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول ضد فولام 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قرعة كأس إنجلترا - صدام ناري بين ليفربول وأرسنال.. وغياب متوقع لـ صلاح والنني 20 دقيقة | المحترفون
تشكيل ليفربول - لويس دياز رفقة صلاح ونونيز في الهجوم أمام فولام 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استراحة الدوري التركي - طرابزون (0)-(0) قيصري سبور.. تريزيجيه يهدد وخروج بيبي 56 دقيقة | المحترفون
استراحة منافسو الزمالك وفيوتشر - أبو سليم (0)-(0) ساجرادا.. سوبر سبورت (0)-(1) اتحاد العاصمة ساعة | الكرة الإفريقية
اسكواش - هانيا الحمامي تحصد لقب هونج كونج للمرة الثانية على التوالي.. وفرج وصيف ساعة | رياضات أخرى
حجازي يتحدث عن عودته المنتظرة للملاعب بعد غياب 6 أشهر ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 2 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 3 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 4 الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب وكولر