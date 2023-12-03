مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي ضد برايتون.. وبورنموث يواجه أستون فيلا
الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 15:49
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.
تشيلسي ضد برايتون (0-0)
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بداية المباراة بعد قليل
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بورنموث ضد أستون فيلا (0-0)
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بداية المباراة بعد قليل
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وست هام يونايتد ضد كريستال بالاس (0-0)
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بداية المباراة بعد قليل
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