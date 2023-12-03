انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (3)-(2) برايتون.. بورنموث (2)-(2) أستون فيلا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

تشيلسي ضد برايتون (3-2)

نهاية المباراة بفوز تشيلسي 3-2

ق 100: إلغاء ركلة جزاء لبرايتون من تقنية الفيديو

ق 91: جوووول جواو بيدرو لصالح برايتون وتقليص الفارق.

ق 65: جووووول إنزو يسدد ركلة الجزاء ويسجلها بنجاح 3-1 لتشيلسي.

ق 63: تقنية الفيديو أكدت على وجود ضربة جزاء لتشيلسي وسيسددها إينزو

ق 62: تدخل تقنية الفيديو بسبب الشك في ركلة جزاء لتشيلسي.

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق. 45+1 طرد كونور كالاجار بسبب حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

ق. 43 جووول تقليص الفارق لـ برايتون عن طريق فاكوندو بونانونتي

ق. 22 جووووول ثاني لتشيلسي عن طريق كولويل.

ق. 17 جووول أووول لتشيلسي. عرضية من خلفية مزدوجة لـ بادياشيل، قابلها إنزو فيرنانديز برأسية في المرمى مسجلا الأول.

بداية المباراة

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بورنموث ضد أستون فيلا (2-2)

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نهاية المباراة بالتعادل 2-2

ق 90: جوووول التعادل من أولي واتكينز لأستون فيلا.

ق 52: جوووول دومينيك سولانكي التقدم لبورنموث

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

إلغاء الهدف بعد الرجوع للفيديو بسبب التسلل

ق. 22 جوووول ثاااني لأستون فيلا. مخالفة قابلتا دييجو كارلوس برأسية مسجلا الثاني.

ق. 20 جوووول التعااادل عن طريق ليون بايلي.

ق. 9 جوووول أووول لـ بورنموث عن طريق سيمينيو.

بداية المباراة

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وست هام يونايتد ضد كريستال بالاس (1-1)

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نهاية المباراة بالتعادل 1-1.

ق 53: جوووول أوسدوني إدوارد يسجل التعادل لكريستال بالاس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 14 جووول لـ وست هام عن طريق محمد قدوس.

بداية المباراة