مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(1) فولام.. التعاااادل

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 15:43

كتب : FilGoal

لويس دياز - ليفربول ضد فولام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد فولام، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

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ق. 24 جوووول التعااادل. عرضية من الجهة اليسرى، قابلها هاري ويلسون بلمسة في المرمى بين قدمي كيليير.

ق. 20 جوووووووووول أووووول رااااائع.. ترينت أرنولد يسجل ركلة ثابتة في المرمى بنجاح وبشكل رااائع.

لينو سيكمل المباراة برابطة رأس بسبب الإصابة.

لينو تعرض لإصابة قوية بعد التدخل مع لويس دياز، ويتلقى العلاج.

ق. 7 جوول أول لكن ملغي. تصويبة من سوبوسلاي تصدى لها لينو وتابعها لويس دياز لتصل إلى صلاح الذي يسجل لكن يلغى الهدف بسبب تسلل على دياز.

بداية المباراة

الدوري الإنجليزي ليفربول فولام
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