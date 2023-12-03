مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول ضد فولام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد فولام، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

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بداية المباراة بعد قليل