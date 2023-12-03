تشكيل ليفربول - لويس دياز رفقة صلاح ونونيز في الهجوم أمام فولام

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الأساسي لمواجهة فولام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ودفع كلوب، بلويس دياز أساسيا ليدعم الهجوم رفقة كل من محمد صلاح وداروين نونيز.

بينما حل كاومين كيلير في حراسة المرمى بدلا من أليسون بيكر المصاب.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: كاومين كيلير

الدفاع: كوستاس تسيميكاس - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت ألكسندر أرنولد

الوسط: أليكسيس ماك أليستر- دومينيك سوبوسلاي - ريان جرافينبيرخ

الهجوم: لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح

ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

بينما فولام في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.

وتعثر ليفربول بالتعادل مرتين في آخر ثلاث مباريات خاضهم بعدما تعادل أمام كل من لوتون ومانشستر سيتي على الترتيب.

بينما فولام حقق انتصارا وحيدا في آخر خمس مباريات وكان على حساب ولفرهامبتون.