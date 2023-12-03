انتهت منافسو الزمالك وفيوتشر - أبو سليم (1)-(0) ساجرادا.. سوبر سبورت (0)-(2) اتحاد العاصمة

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 14:44

كتب : FilGoal

فريق أبو سليم الليبي

تقام مباراتان في الجولة الثانية من كأس الكونفدرالية الإفريقية بنفس التوقيت بين منافسي كل من الزمالك ومودرن فيوتشر.

ويلعب أبو سليم الليبي أمام ساجرادا الأنجولي ضمن منافسات المجموعة التي تضم كل من الزمالك وسوار.

بينما يحل اتحاد العاصمة الجزائري ضيفا على سوبر سبورت الجنوب إفريقيا ضمن منافسات المجموعة التي تضم فيوتشر وأهلي بنغازي الليبي.

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أبو سليم (1)-(0) ساجرادا

نهاية المباراة

ق89 جووول عبد المنعم عكاشة يسجل هدفا من تصويبة صاروخية

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق27 خطأ فادح من حارس مرمى أبو سليم ولكن تسديدة لاعب ساجرادا تمر بسلام

ق20 لا يزال التعادل السلبي سيد الموقف

انطلاق المباراة

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سوبر سبورت (0)-(2) اتحاد العاصمة

نهاية المباراة

ق55 براهيم زازا يضيف الثاني للضيوف

ق50 تسديدة صاروخية من اتحاد العاصمة ولكن يتصدى القائم الأيمن

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39 تسديدة قوية من لاعب ساجرادا ولكن تألق حارس اتحاد العاصمة من جديد

ق27 حارس مرمى اتحاد العاصمة يتألق ويمنع التعادل

ق6 جووووول سعدي رضواني يتقدم للضيوف

انطلاق المباراة

الكونفدرالية مجموعة الزمالك مجموعة فيوتشر
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