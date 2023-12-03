خبر في الجول - تحسن حالة ياسر إبراهيم.. وتفاصيل إصابته وموعد الفحص الطبي

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 13:13

كتب : أحمد الخولي

ياسر إبراهيم

تحسنت حالة ياسر إبراهيم بشكل كبير بعد إصابته في الدقائق الأخيرة لمواجهة الأهلي ضد يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا.

ياسر إبراهيم

النادي : الأهلي

الأهلي

وعاد الأهلي من تنزانيا بتعادل بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال.

وعلم FilGoal.com أن ياسر إبراهيم قد تحسنت حالته بشكل كبير، ولكن سيخضع لفحص طبي من أجل الاطمئنان.

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وكان ياسر إبراهيم قد اشتكى من كدمة أعلى الركبة بعد اصطدامه في زميله محمد الشناوي خلال الدفاع على إحدى الكرات قبل نهاية المباراة.

ويخضع ياسر إبراهيم لفحص طبي غدا الإثنين من أجل الاطمئنان على حالته وتحديد مصيره من مواجهة شباب بلوزداد.

وفضّل الجهاز الفني للأهلي استبدال ياسر إبراهيم بعد اصطدامه بالشناوي في الدقيقة 94 وشارك خالد عبد الفتاح بدلا منه.

ورفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة منفردا وبفارق نقطة عن كل من ميدياما الغاني وشباب بلوزداد الجزائري.

ويستضيف الأهلي فريق شباب بلوزداد الجزائري مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ومنح الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم الأحد.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى القاهرة صباح اليوم بعد العودة من تنزانيا عقب التعادل مع يانج أفريكانز.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا ياسر إبراهيم يانج أفريكانز
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