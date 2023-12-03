قبل دور الـ 32.. الكشف عن نتائج قرعة الدور الثالث من كأس مصر 2024

أجريت صباح اليوم الأحد قرعة الدور التمهيدي الثالث والأخير من منافسات كأس مصر 2023 - 2024.

وأقيمت القرعة بين 28 فريقا من أجل تأهل 14 للانضمام إلى 18 فريقا من الدوري الممتاز في دور الـ32 من كأس مصر.

وجاءت قرعة الدور التمهيدي الأخير كالآتي:

مكادي × ديروط

بروكسي × المنيا

طنطا × النصر

دكرنس × الألمونيوم

أبو قير للأسمدة × كهرباء الإسماعيلية

لافيينا × المنصورة

وادي دجلة × الواسطي

غزل المحلة × الترسانة

بترول أسيوط × دلفي

بتروجت × إيسترن كومباني

جمهورية شبين × الإنتاج الحربي

السكة الحديد × القناة

النجوم × راية

ويصعد المتأهلون من الدور التمهيدي إلى دور الـ32 بجانب فرق الدوري الممتاز.