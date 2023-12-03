قبل دور الـ 32.. الكشف عن نتائج قرعة الدور الثالث من كأس مصر 2024
الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 12:32
كتب : رضا السنباطي
أجريت صباح اليوم الأحد قرعة الدور التمهيدي الثالث والأخير من منافسات كأس مصر 2023 - 2024.
وأقيمت القرعة بين 28 فريقا من أجل تأهل 14 للانضمام إلى 18 فريقا من الدوري الممتاز في دور الـ32 من كأس مصر.
وجاءت قرعة الدور التمهيدي الأخير كالآتي:
مكادي × ديروط
بروكسي × المنيا
طنطا × النصر
دكرنس × الألمونيوم
أبو قير للأسمدة × كهرباء الإسماعيلية
لافيينا × المنصورة
وادي دجلة × الواسطي
غزل المحلة × الترسانة
بترول أسيوط × دلفي
بتروجت × إيسترن كومباني
جمهورية شبين × الإنتاج الحربي
السكة الحديد × القناة
النجوم × راية
ويصعد المتأهلون من الدور التمهيدي إلى دور الـ32 بجانب فرق الدوري الممتاز.
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