4 أرقام تاريخية تنتظر صلاح أمام فولام

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه فولام يوم الأحد.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ويحل فولام ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 14 من الدوري الإنجليزي في الرابعة مساء.

محمد صلاح على بعد هدف واحد من أن يصبح خامس لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى 200 هدف بعد إيان راش، روجر هانت، جوردون هودجسون وبيلي ليدل.

إذا هز قائد منتخب مصر شباك فولام سيصل إلى هدفه رقم 150 في الدوري الإنجليزي (بما في ذلك هدفين بقميص تشيلسي).

هدف صلاح المنتظر سيجعله اللاعب رقم 11 الذي يحقق هذا الإنجاز في تاريخ المسابقة، ليعادل مايكل أوين في المركز العاشر بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

أما لو سجل هاتريك سيصل إلى هدفه رقم 150 في الدوري الإنجليزي بقميص ليفربول فقط.

لو شارك صلاح أمام فولام منذ البداية ستكون مباراته رقم 300 التي يبدأها كأساسي مع ليفربول في كل المسابقات.

لاعب المقاولون العرب السابق سجل في 17 من آخر 19 مباراة له على ملعب أنفيلد، بمجموع 20 هدفا في هذه المباريات الـ17.

بشكل عام، سجل صلاح 12 هدفا في 17 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 323 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 198 هدفا وصنع 84 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.