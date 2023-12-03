لاعب نواذيبو: لم يتوقع أحد أن نهزم بيراميدز.. واستغللنا الهدف المبكر

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 09:57

كتب : FilGoal

نواذيبو ضد بيراميدز

أعرب بون أعمر صاحب هدف نواذيبو الأول في شباك بيراميدز عن سعادته بتحقيق انتصار تاريخي في دوري أبطال إفريقيا.

وتغلب نواذيبو على بيراميدز بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال بون أعمر عبر قناة صدى البلد: "كنا نريد استغلال ملعبنا ووفقنا الله في تحقيق الانتصار على بيراميدز أحد أفضل الأندية المصرية والإفريقية".

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وأضاف "بالفعل الجميع استبعدنا من حسابات المجموعة خاصة أنها المرة الأولى التي نتواجد في مجموعات دوري الأبطال ولم يكن يتوقع أحد أن نحقق الفوز على بيراميدز، ولكن قدمنا أكثر ما لدينا".

ويعتبر انتصار نواذيبو على بيراميدز انتصارا تاريخيا إذ أنه الفوز الأول للفريق الموريتاني في تاريخ دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكشف أعمر لاعب نواذيبو "كانت مباراة صعبة جدا خاصة في الشوط الثاني بعد طرد لاعبنا مع بداية الشوط".

وتابع "هو نفس الأمر الذي عانينا منه أمام صنداونز بطرد في الشوط الثاني ولكن تعاملنا بشكل جيد أمام بيراميدز".

وواصل "الهدف المبكر منحنا أفضلية بسبب اندفاع بيراميدز وهو ما تسبب في تركهم مساحات للخلف واستفدنا من ذلك في النهاية".

واختتم بون أعمر تصريحاته "كرة القدم الموريتانية في صعود والقادم سيكون أفضل وسنبذل قصارى جهدنا في أمم إفريقيا المقبلة".

ويقع منتخب موريتانيا في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات الجزائر وبوركينا فاسو وأنجولا في أمم إفريقيا.

ويفتتح منتخب موريتانيا مبارياته في أمم إفريقيا أمام بوركينا فاسو يوم 16 من شهر يناير المقبل.

دوري أبطال إفريقيا نواذيبو بون أعمر بيراميدز
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