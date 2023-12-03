مواعيد مباريات الأحد 3 ديسمبر 2023.. الزمالك وفيوتشر بالكونفدرالية وقمة إسبانية

يشهد اليوم الأحد الموافق 3 من شهر ديسمبر 2023 عددا من المنافسات المختلفة.

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الكونفدرالية

يستضيف أبو سليم الليبي فريق ساجرادا الأنجولي في تمام الثالثة عصرا ضمن منافسات المجموعة التي تضم الزمالك.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 8.

وفي نفس التوقيت يحل اتحاد العاصمة الجزائري ضيفا على سوبر سبورت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

بينما يحل مودرن فيوتشر ضيفا على فريق هلال بنغازي الليبي في تمام السادسة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

وأخيرا يلعب الزمالك أمام سوار الغيني في تمام التاسعة مساء على استاد السلام ويذاع اللقاء عبر بي إن سبورتس 6.

الدوري الإنجليزي

يستضيف ليفربول فريق فولام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من المسابقة.

ويقام اللقاء في تمام الرابعة عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

كما يستضيف تشيلسي فريق برايتون في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وأخيرا يحل توتنام ضيفا على مانشستر سيتي في السادسة والنصف مساء على ملعب الاتحاد.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

يشهد اليوم قمة إسبانية ضمن منافسات الدوري.

ويأتي ذلك عندما يستضيف برشلونة فريق أتليتكو مدريد في تمام العاشرة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

يحل روما ضيفا على ساسولو في تمام السابعة مساء.

بينما يستضيف نابولي فريق إنتر في قمة الجولة والمقامة بالعاشرة إلا ربع مساء.

وتذاع جميع المباريات عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم المشفرة.

الدوري الألماني

يحل دورتموند ضيفا على بايرليفركوزن في السادسة والنصف مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما يحل إينتراخت فرانكفورت الذي يلعب ضمن صفوفه عمر مرموش، ضيفا على أوجسبورج في الثامنة والنصف مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 5.

الدوري التركي

يستضيف طرابزون سبور الذي يلعب ضمن صفوفه محمود تريزيجيه فريق قيصري سبور في تمام الثالثة عصرا.

بينما يحل بشكتاش ضيفا على أنقرة جوتشو في تمام السادسة مساء.