دوري أبطال إفريقيا - الوداد بدون أي تسديدة يخسر مجددا.. وسقوط النجم الساحلي

تعثر الوداد المغربي للمباراة الثانية على التوالي وسقط في فخ الخسارة أمام أسيك الإيفواري بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

ولأول مرة يخسر الوداد مباراتين متتاليتين في دوري أبطال إفريقيا منذ الخسارة في 3 مباريات متتالية ضد النجم الساحلي والأهلي ذهابا وإيابا في نسخة 2020.

ولم يسدد الوداد أي كرة بين القائمين والعارضة طيلة 90 دقيقة.

وسجل كارامومو سانكارا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 72 من عمر اللقاء بعدما حوّل تسديدة بيجوري جبكاري في الشباك.

وكانت مباراة جوانينج جالاكسي البوتسواني وسيمبا التنزاني انتهت بالتعادل السلبي لنفس المجموعة.

الفوز جعل الوداد في ذيل ترتيب المجموعة الثانية بدون رصيد من النقاط.

ويتصدر أسيك الترتيب برصيد 4 نقاط، وبالتساوي معه جوانينج جالاكسي البوتسواني بنفس الرصيد.

ويأتي سيمبا التنزاني في المركز الثالث برصيد نقطتين.

النجم الساحلي × بترو أتليتكو

وفي رادس على ملعب حمادي العقربي خسر النجم الساحلي بشكل مفاجئ أمام بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 2-0.

وسجل البرتغالي ألكسندر جيديش هدفا في الدقيقة 45+2 ألغي بداعي التسلل.

لكنه عاد وسجل هدفا بعد دقيقتين أنهى به الشوط الأول متقدما للضيوف.

وأضاف البرتغالي بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة 67 معززا تقدم بطل أنجولا.

الفوز جعل بطل أنجولا منفردا في الصدارة برصيد 6 نقاط، ويليه الهلال السوداني والترجي التونسي برصيد 3 نقاط لكليهما.

ويتذيل النجم الترتيب بدون رصيد وأهداف.