دوري أبطال إفريقيا - الوداد بدون أي تسديدة يخسر مجددا.. وسقوط النجم الساحلي

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 00:59

كتب : FilGoal

النجم الساحلي - بترو أتليتكو

تعثر الوداد المغربي للمباراة الثانية على التوالي وسقط في فخ الخسارة أمام أسيك الإيفواري بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

ولأول مرة يخسر الوداد مباراتين متتاليتين في دوري أبطال إفريقيا منذ الخسارة في 3 مباريات متتالية ضد النجم الساحلي والأهلي ذهابا وإيابا في نسخة 2020.

ولم يسدد الوداد أي كرة بين القائمين والعارضة طيلة 90 دقيقة.

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وسجل كارامومو سانكارا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 72 من عمر اللقاء بعدما حوّل تسديدة بيجوري جبكاري في الشباك.

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وكانت مباراة جوانينج جالاكسي البوتسواني وسيمبا التنزاني انتهت بالتعادل السلبي لنفس المجموعة.

الفوز جعل الوداد في ذيل ترتيب المجموعة الثانية بدون رصيد من النقاط.

ويتصدر أسيك الترتيب برصيد 4 نقاط، وبالتساوي معه جوانينج جالاكسي البوتسواني بنفس الرصيد.

ويأتي سيمبا التنزاني في المركز الثالث برصيد نقطتين.

النجم الساحلي × بترو أتليتكو

وفي رادس على ملعب حمادي العقربي خسر النجم الساحلي بشكل مفاجئ أمام بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 2-0.

وسجل البرتغالي ألكسندر جيديش هدفا في الدقيقة 45+2 ألغي بداعي التسلل.

لكنه عاد وسجل هدفا بعد دقيقتين أنهى به الشوط الأول متقدما للضيوف.

وأضاف البرتغالي بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة 67 معززا تقدم بطل أنجولا.

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الفوز جعل بطل أنجولا منفردا في الصدارة برصيد 6 نقاط، ويليه الهلال السوداني والترجي التونسي برصيد 3 نقاط لكليهما.

ويتذيل النجم الترتيب بدون رصيد وأهداف.

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