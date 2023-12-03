تين هاج: سأتحدث مع راشفورد.. ومررنا بشوط أول صعب ضد نيوكاسل

شدد إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد على أنه سيتحدث مع ماركوس راشفورد لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة ولكنه لن يتحدث عن الأمر عبر وسائل الإعلام.

وتعرض مانشستر يونايتد للهزيمة من نيوكاسل بهدف دون مقابل على ملعب سان جيمس بارك في الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تين هاج عبر شبكة TNT سبورتس عقب المباراة: "لقد مررنا بشوط أول صعب وقلنا بين الشوطني إننا سعداء بعدم تأخرنا في النتيجة".

واستمر "في الجزء الأخير من المباراة عدنا بشكل جيد وسنتحدث مع الفريق غدا حول الأمر ثم سنركز على المواجهة المقبلة".

وشدد "سأتحدث مع ماركوس راشفورد على انفراد وليس أمام وسائل الإعلام".

وأضاف "جدول مبارياتنا؟ هذا الأسبوع لم يكن في مصلحتنا ولكننا سنتعامل مع الأمر كما هو".

وأتم حديثه عن مواجهة تشيلسي المقبلة قائلا: "شيلسي يتمتع بمرونة كبيرة، لقد رأينا ذلك خلال مواجهة مانشستر سيتي، اليوم تعرضنا لهزيمة سيئة ولكننا متماسكون ولدينا خطة وسنواصل المضي قدما".

الخسارة تركت يونايتد في المركز السابع برصيد 24 نقطة بعد إيقافها لـ 3 انتصارات متتالية في الدوري.