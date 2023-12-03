مؤتمر فاروق: نحاول الخروج من حالة الهزيمة ضد الزمالك.. تركيزنا بالكامل على الكونفدرالية

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 00:22

كتب : FilGoal

محمد فاروق

شدد محمد فاروق لاعب مودرن فيوتشر على أن فريقه يتمتع بتركيز شديد على مواجهة الهلال في الكونفدرالية ولمحاولة الخروج من حالة الخسارة ضد الزمالك.

محمد فاروق

النادي : مودرن فيوتشر

مودرن فيوتشر

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة الهلال الليبي في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال فاروق خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "خسرنا المباراة الماضية ضد الزمالك ونحاول الآن الخروج من تلك الحالة".

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وتابع "نضع كامل تركيزنا حاليا على كأس الكونفدرالية، حققنا الفوز في المباراة الأولى ولكن لكل مباراة ظروفها الخاصة".

وأضاف "جميع اللاعبين في حالة تركيز شديدة ولدينا دافع لحصد الثلاث نقاط وتعزيز صدارتنا للمجموعة".

وخاض مودرن فيوتشر مساء اليوم مرانه الأخير على ملعب شهداء بنينا الذي ستقام عليه المباراة.

يذكر أن الهلال الليبي يدربه محمد عودة المدير الفني السابق للمقاولون العرب وبتروجت، ويضم في صفوفه أحمد عبد العزيز "مودي" مدافع فاركو ومصر للمقاصة السابق.

وسيرتدي مودرن فيوتشر الزي الأحمر في لقاء الغد، فيما يظهر أصحاب الأرض بالزي الأزرق بالكامل.

وكان فيوتشر قد استهل مشواره في دور المجموعات بفوز صعب على سوبر سبورت الجنوب إفريقي بنتيجة 1-0.

في المقابل خسر الهلال الليبي خارج أرضه أمام اتحاد العاصمة الجزائري حامل اللقب بنتيجة 2-0.

ويتصدر اتحاد العاصمة الترتيب برصيد 3 نقاط ويتساوى معه فيوتشر بنفس الرصيد لكن بفارق الأهداف.

ويحتل سوبر سبورت المركز الثالث ويليه الهلال الليبي رابعا بدون رصيد من النقاط.

محمد فاروق مودرن فيوتشر كأس الكونفدرالية الإفرقية
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