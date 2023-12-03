مؤتمر فورموسينو: دفاع الهلال قوي.. ونتمتع باحترافية في التعامل مع تلاحم المباريات

شدد ريكاردو فورموسينو مدرب مودرن فيوتشر على استعداد فريقه لمواجهة الهلال الليبي على ملعب من النجيل الصناعي.

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة الهلال الليبي في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال فورموسينو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الهلال يتمتع بدفاع قوي ولكن فريقي على أتم الاستعداد لتلك المباراة".

وتابع "تلاحم المباريات أمر صعب ولكن هذا هو عملنا ونتعامل دائما مع تلك الظروف ولاعبي الفريق يتمتعون بالاحترافية".

وأضاف "سنلعب على ملعب من النجيل الصناعي ولكننا جاهزين للتعامل مع جميع الملاعب".

وأتم "سعداء بحسن الاستقبال من الجانب الليبي على الرغم من عدم تجولي كثيرا في ليبيا بسبب التدريبات وعملي مع الفريق".

يذكر أن الهلال الليبي يدربه محمد عودة المدير الفني السابق للمقاولون العرب وبتروجت، ويضم في صفوفه أحمد عبد العزيز "مودي" مدافع فاركو ومصر للمقاصة السابق.

وسيرتدي مودرن فيوتشر الزي الأحمر في لقاء الغد، فيما يظهر أصحاب الأرض بالزي الأزرق بالكامل.

وكان فيوتشر قد استهل مشواره في دور المجموعات بفوز صعب على سوبر سبورت الجنوب إفريقي بنتيجة 1-0.

في المقابل خسر الهلال الليبي خارج أرضه أمام اتحاد العاصمة الجزائري حامل اللقب بنتيجة 2-0.

ويتصدر اتحاد العاصمة الترتيب برصيد 3 نقاط ويتساوى معه فيوتشر بنفس الرصيد لكن بفارق الأهداف.

ويحتل سوبر سبورت المركز الثالث ويليه الهلال الليبي رابعا بدون رصيد من النقاط.