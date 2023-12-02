قمصان: إصابة ياسر إبراهيم في الركبة.. وحالة الطقس أثرت علينا

السبت، 02 ديسمبر 2023 - 22:53

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاصة - سامي قمصان

كشف سامي قمصان المدرب العام لفريق الأهلي عن إصابة ياسر إبراهيم أثناء المباراة ضد يانج أفريكانز في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وانتزع الأحمر تقدما متأخرا ليسترد خصمه التعادل في توقيت أكثر تأخرا. دقائق مثيرة أنهت مباراة الأهلي في ضيافة يانج أفريكانز التنزاني بالتعادل 1-1.

وقال قمصان في تصريحات لقناة ناديه: "ياسر إبراهيم أُصيب في ركبته بعد احتكاك مع محمد الشناوي وفضلنا استبداله".

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وتابع "اللاعبون بذلوا جهدا بدنيا كبيرا بسبب حالة الطقس، نحن كجهاز فني شعرنا بذلك ولم نلعب فبالتأكيد هم شعروا بالمعاناة".

وأكمل: "عودة عمرو السولية تعطينا ثقلا في الفريق نظرا لما لديه من خبرات وقدرات كبيرة".

وواصل: "كنا نأمل في الفوز وهذا ما سعينا إليه وجميع التغييرات كانت هجومية من أجل تحقيق الانتصار، أرادنا ذلك من أجل تأكيد الصدارة والابتعاد بها أكثر"

وواصل: "نتيجة المباراة مرضية إلى حد ما، طاهر محمد طاهر تألق وكذلك كريم الدبيس كان لديه فرصة لو سجلها سيعتبر تبديلا موفقا".

وشدد: "نفتقد لمحمد عبد المنعم بكدمة ونتمنى تكون بسيطة، كولر يثق في الفريق كله، وتمكن الثنائي رامي ربيعة وياسر إبراهيم من تقديم مباراة قوية".

وأنهى حديثه قائلا: "دائما نفكر في أنفسنا فقط بأن نحسم كل المباريات التي تلعب على ملعبنا، سيكون لدينا حظوظ كبيرة في التأهل في حال الفوز في المباراة المقبلة".

النتيجة رفعت رصيد الأهلي إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، يليه شباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني بـ 3 نقاط لكل منهما، بينما يتذيل يانج أفريكانز المجموعة بنقطة وحيدة.

ويخوض الأهلي مواجهتين متتاليتين ضد شباب بلوزداد الجزائري في الجولتين الثالثة والرابعة.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا يانج أفريكانز سامي قمصان
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