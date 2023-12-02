مؤتمر كولر: كان بمقدورنا الفوز على يانج أفريكانز ولكن.. وسعيد بعودة السولية

السبت، 02 ديسمبر 2023 - 21:38

كتب : FilGoal

مؤتمر مارسيل كولر

أبدى مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي سعادته بعودة عمرو السولية للمشاركة في المباريات وبأداء اللاعبين رغم التعادل مع يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

وانتزع الأحمر تقدما متأخرا ليسترد خصمه التعادل في توقيت أكثر تأخرا. دقائق مثيرة أنهت مباراة الأهلي في ضيافة يانج أفريكانز التنزاني بالتعادل 1-1.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي: "تحصلنا على العديد من الفرص وكان لدينا فرصتان محققتان للتسجيل في الشوط الأول، وكذلك تحسنت الأمور في الشوط الثاني الذي شهد سيطرة واستحواذا كبيرا وخطورة على مرمى المنافس".

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وأضاف "خضنا اللقاء وسط ظروف صعبة من حيث درجات الحرارة والرطوبة".

وأردف "سعداء للغاية بعودة عمرو السولية إلى المشاركة في المباريات من جديد خاصة أنه لاعب مميز وصاحب خبرات كبيرة ومنح إضافة ملموسة لوسط الملعب، كذلك كريم فؤاد كان مميزا وأظهر خطورة كبيرة على مرمى المنافس".

وشهدت المباراة عودة عمرو السولية للمرة الأولى منذ 163 يوما، حيث خرج مصابا أمام حرس الحدود في الموسم الماضي، تحديدا في 22 يونيو.

وأكمل "الأهلي كان بمقدوره تحقيق الفوز لولا غياب التوفيق وإهدار الفرص، ولكنها طبيعة كرة القدم التي تعتبر الأخطاء جزءا منها".

وأتم "كل اللاعبين قدموا المطلوب منهم على أفضل ما يكون، والبدلاء ظهروا بشكل مميز خاصة أفشة والسولية وكريم فؤاد وكذلك طاهر الذي أزعج دفاعات يانج أفريكانز حتى نهاية اللقاء".

وبذلك تتكرر نتيجة آخر مواجهة بين الأهلي ويانج أفريكانز في تنزانيا، حيث أقيمت في الدور الثاني لبطولة 2016-2017، بينما فاز الأهلي في مصر 2-1.

النتيجة رفعت رصيد الأهلي إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، يليه شباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني بـ 3 نقاط لكل منهما، بينما يتذيل يانج أفريكانز المجموعة بنقطة وحيدة.

ويخوض الأهلي مواجهتين متتاليتين ضد شباب بلوزداد الجزائري في الجولتين الثالثة والرابعة.

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