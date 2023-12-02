تشكيل مانشستر يونايتد - شو قلب دفاع.. ودالوت ظهير أيسر ومشاركة ماينو
السبت، 02 ديسمبر 2023 - 21:11
كتب : FilGoal
أعلن إيريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه ضد نيوكاسل في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الـ14 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
ديوجو دالوت
النادي : مانشستر يونايتد
ويظهر كوبي ماينو لاعب الوسط أساسيا في المباراة الثانية على التوالي بعدما لعب ضد إيفرتون.
وكذلك يشترك لوك شو في مركز قلب الدفاع، وديوجو دالوت في مركز الظهير الأيسر.
وجاء التشكيل كالآتي:
حراسة المرمى: أندري أونانا
خط الدفاع: أرون وان بيساكا – هاري مجواير – لوك شو – ديوجو دالوت
خط الوسط: سكوت مكتوميناي – كوبي ماينو
أمامهما: ماركوس راشفورد – برونو فرنانديز – أليخاندرو جارناتشو
خط الهجوم: أنتوني مارسيال
ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بينما يأتي نيوكاسل خلفه مباشرة بـ23 نقطة.
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