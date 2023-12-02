تشكيل مانشستر يونايتد - شو قلب دفاع.. ودالوت ظهير أيسر ومشاركة ماينو

السبت، 02 ديسمبر 2023 - 21:11

كتب : FilGoal

ديوجو دالوت - مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن

أعلن إيريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه ضد نيوكاسل في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الـ14 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويظهر كوبي ماينو لاعب الوسط أساسيا في المباراة الثانية على التوالي بعدما لعب ضد إيفرتون.

وكذلك يشترك لوك شو في مركز قلب الدفاع، وديوجو دالوت في مركز الظهير الأيسر.

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وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أندري أونانا

خط الدفاع: أرون وان بيساكا – هاري مجواير – لوك شو – ديوجو دالوت

خط الوسط: سكوت مكتوميناي – كوبي ماينو

أمامهما: ماركوس راشفورد – برونو فرنانديز – أليخاندرو جارناتشو

خط الهجوم: أنتوني مارسيال

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بينما يأتي نيوكاسل خلفه مباشرة بـ23 نقطة.

مانشستر يونايتد دالوت تين هاج إيريك تين هاج كوبي ماينو
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