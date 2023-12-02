مؤتمر عمر جابر: المساندة الجماهيرية ضرورة ضد سوار.. والفريق استعاد الثقة

السبت، 02 ديسمبر 2023 - 21:10

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة - عمر جابر

شدد عمر جابر لاعب الزمالك على أن فريقه قد استعاد الثقة عقب الفوز في 3 مباريات متتالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة سوار الغيني غدا الأحد في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال جابر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “المباراة كان من المفترض أن تكون خارج ملعبنا ولكن مجلس الإدارة نجح في نقلها لمصر ولذلك ستكون المساندة الجماهيرية عاملا أساسيا مهما فيها".

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وتابع "خضنا 3 مباريات متتالية في 3 بطولات مختلفة وحققنا الفوز فيهم مما أعاد الثقة للفريق ومعظم اللاعبين استعادوا مستواهم والثقة في أنفسهم".

وأتم "نسير بخطى ثابتة في الفترة الأخيرة وسنلعب غدا بتركيز شديد من أجل تحقيق الفوز".

وكان الزمالك قد فاز في المباراة الأولى على أبو سليم الليبي بهدف دون مقابل، بينما تعرض سوار للخسارة من ساجرادا الأنجولي.

وتقام المباراة على استاد السلام في القاهرة بسبب عدم اعتماد الاتحاد الإفريقي لملاعب غينيا.

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