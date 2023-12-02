مؤتمر معتمد جمال: لا نعاني من الغيابات.. وجهزنا اللاعبين نفسيا

أوضح معتمد جمال المدير الفني لـ الزمالك أن الفريق لا يعاني في مركزي الظهير الأيسر أو لتعويض غياب مصطفى شلبي، قبل لقاء سوار الغيني في الكونفدرالية.

ويلتقي الزمالك مع سوار غدا الأحد في التاسعة مساءً على استاد السلام.

وقال جمال في المؤتمر الصحفي: "سوار فريق جيد ويؤدي بصورة جيدة، ولديه هدف يسعى لتحقيقه في لقاء الغد، درسنا الفريق المنافس وتابعنا تسجيلات لمبارياته في الفترة الأخيرة".

وأضاف "بدأنا بصورة جيدة في دور المجموعات وحققنا الفوز على أبو سليم الليبي، وأغلقنا ملف مباريات الدوري من أجل التركيز في لقاء الغد أمام بطل غينيا".

وتابع "لا يوجد فريق سهل وأخر صعب، ونخوض المباريات المقبلة بمنتهى الجدية، ونحترم الجميع مثلما فعلنا مع أبو سليم الليبي".

وأوضح "الزمالك لا يعاني من أي مشكلة في الجبهة اليسرى في ظل وجود محمد عبد الشافي وحاتم سكر، بالإضافة إلى إجادة عمر جابر اللعب في هذا المركز مثلما حدث في المباراة السابقة أمام مودرن فيوتشر في الدوري".

وفيما يخص تأثر الفريق بغياب مصطفى شلبي قال:" بالطبع نتمنى أن يعود مصطفى شلبي سريعا، ولكن هناك أكثر من لاعب يجيد اللعب في نفس مركزه سواء أحمد مصطفى "زيزو" أو إبراهيما نداي بالإضافة إلى شيكابالا".

وأتم "عملنا على تجهيز اللاعبين نفسيا في الفترة الماضية".

وتعد المباراة على ملعب سوار الغيني الذي يستضيفه الزمالك لخوض اللقاء في القاهرة لتعذر استضافته للمباراة في بلاده.

وكان الزمالك فاز بنتيجة 1-0 على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى، بينما خسر الفريق الغيني من ساجرادا الأنجولي بنتيجة 2-0.