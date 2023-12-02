أرتيتا: هذا ما نتحداه في المباريات المقبلة.. وكرة القدم غير مثالية

السبت، 02 ديسمبر 2023 - 21:00

كتب : FilGoal

أرتيتا - أرسنال

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي عن تحدي يجب لاعبيه أن يفوزوا به في المباريات المقبلة.

وفاز أرسنال على منافسه ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ14 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا عقب المباراة لشبكة "بي بي سي" البريطانية: "يجب أن نواصل الفوز في المباريات وتقديم الأداء الجيد، هذا هو التحدي لاستمرار في فعل ذلك كل 3 أيام إذ لدينا مباراة هامة ضد لوتون".

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وأضاف "كرة القدم لعبة غير مثالية، لكن أشعر بالسعادة حقا بالطريقة التي لعبنا بها".

وأكمل "كان يجب أن نفوز بنتيجة أكبر، لقد ارتكبنا خطأ واحد واستغله ولفرهامبتون ليقلصوا الفارق، لكن هذه هي المباريات في الدوري الإنجليزي".

وأنهى حديثه قائلا: "لم نستغل جميع فرصنا وأهدرنا العديد، لكن واصلنا المحاولات، كان لدينا الكثير من الفرص الخطيرة لنقتل المباراة".

بهذا الفوز ارتفع رصيد أرسنال ليصل للنقطة الـ33 ويواصل صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يأتي ولفرهامبتون في المركز الـ13 برصيد 15 نقطة.

ويلاقي المدفجية خصمه لوتون تاون يوم 5 من الشهر الجاري، في الجولة الـ15 من منافسات الدوري الإنجليزي.

أرسنال الدوري الإنجليزي ميكيل أرتيتا ولفرهامبتون
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