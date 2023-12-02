الأول منذ النهائي.. أرقام هدف تاو مع الأهلي ضد يانج أفريكانز

سجل بيرسي تاو هدف الأهلي أمام يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

الهدف أتى في الدقيقة 86، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.

الهدف هو الأول للنجم الجنوب إفريقي مع الأهلي في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا في 4 مباريات.

وهو هدفه الخامس مع الأهلي في الموسم الحالي في 14 مباراة بجميع المسابقات.

أيضا هو أول هدف له في دوري الأبطال منذ 4 يونيو الماضي، حين سجل في شباك الوداد المغربي في ذهاب نهائي النسخة الماضية.

وفي بطولة دوري أبطال إفريقيا سجل تاو هدفه التاسع مع الأهلي في 26 مباراة.

وإجمالا مع الأهلي وصنداونز، سجل تاو 13 هدفا في 47 مباراة بالمسابقة القارية الأبرز.

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خطأ كارثي من دفاع يانغ أفريكانز يستغلها بيرسي تاو بنجاح محرزاً الهدف الأول#دوري_أبطال_إفريقيا#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/FwOl8Gbjml — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 2, 2023

النتيجة رفعت رصيد الأهلي إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، يليه شباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني بـ 3 نقاط لكل منهما، بينما يتذيل يانج أفريكانز المجموعة بنقطة وحيدة.

وشهدت المباراة عودة عمرو السولية للمرة الأولى منذ 163 يوما، حيث خرج مصابا أمام حرس الحدود في الموسم الماضي، تحديدا في 22 يونيو.