الأول منذ النهائي.. أرقام هدف تاو مع الأهلي ضد يانج أفريكانز

السبت، 02 ديسمبر 2023 - 20:38

كتب : FilGoal

بيرسي تاو

سجل بيرسي تاو هدف الأهلي أمام يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

الهدف أتى في الدقيقة 86، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.

الهدف هو الأول للنجم الجنوب إفريقي مع الأهلي في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا في 4 مباريات.

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وهو هدفه الخامس مع الأهلي في الموسم الحالي في 14 مباراة بجميع المسابقات.

أيضا هو أول هدف له في دوري الأبطال منذ 4 يونيو الماضي، حين سجل في شباك الوداد المغربي في ذهاب نهائي النسخة الماضية.

وفي بطولة دوري أبطال إفريقيا سجل تاو هدفه التاسع مع الأهلي في 26 مباراة.

وإجمالا مع الأهلي وصنداونز، سجل تاو 13 هدفا في 47 مباراة بالمسابقة القارية الأبرز.

النتيجة رفعت رصيد الأهلي إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، يليه شباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني بـ 3 نقاط لكل منهما، بينما يتذيل يانج أفريكانز المجموعة بنقطة وحيدة.

وشهدت المباراة عودة عمرو السولية للمرة الأولى منذ 163 يوما، حيث خرج مصابا أمام حرس الحدود في الموسم الماضي، تحديدا في 22 يونيو.

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