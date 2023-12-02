مران الزمالك - تحذير من معتمد جمال للاعبين قبل مواجهة سوار

السبت، 02 ديسمبر 2023 - 20:18

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - فيوتشر - معتمد جمال

اختتم فريق الزمالك تدريباته اليوم السبت على ملعب النادي استعداداً للقاء سوار الغيني المقرر له غداً في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني جلسة مع اللاعبين وتحدث معهم، بشأن أهمية مباراة سوار الغيني وضرورة الفوز لحصد النقاط الثلاث وقطع خطوة مهمة في مشوار التأهل لدور ربع النهائي.

وشدد جمال في حديثه مع اللاعبين على ثقته الكاملة فيهم وفي قدرتهم على تحقيق الفوز، وحذر من الاستهتار بالفريق المنافس وطالب لاعبي الأبيض بالتركيز.

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وقرر الجهاز الفني النزول بالحمل البدني للاعبين في مران اليوم، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال.

وخاض اللاعبون تدريبات فنية تحت قيادة معتمد جمال، بعدها خاض الفريق تقسيمة استعداداً للقاء الغد.

وحرص القائم بأعمال المدير الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة.

ويلتقي الزمالك مع سوار الغيني في التاسعة مساء الغد -الأحد- على استاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحصد الزمالك أول 3 نقاط في المجموعة بالفوز على أبو سليم الليبي 1-0، بينما فاز ساجرادا الأنجولي على سوار بنتيجة 2-0.

الزمالك مران الزمالك معتمد جمال
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