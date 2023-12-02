تقدم متأخر وتعادل صاعق.. الأهلي يفقد نقطتين أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا

السبت، 02 ديسمبر 2023 - 20:06

كتب : FilGoal

حسين الشحات أمام يانج أفريكانز

انتزع الأحمر تقدما متأخرا ليسترد خصمه التعادل في توقيت أكثر تأخرا. دقائق مثيرة أنهت مباراة الأهلي في ضيافة يانج أفريكانز التنزاني بالتعادل 1-1.

جاء ذلك في الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، حيث تقدم بيرسي تاو في الدقيقة 86، وتعادل باكومي زوزوا في الدقيقة 91.

وشهدت المباراة عودة عمرو السولية للمرة الأولى منذ 163 يوما، حيث خرج مصابا أمام حرس الحدود في الموسم الماضي، تحديدا في 22 يونيو.

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وبذلك تتكرر نتيجة آخر مواجهة بين الأهلي ويانج أفريكانز في تنزانيا، حيث أقيمت في الدور الثاني لبطولة 2016-2017، بينما فاز الأهلي في مصر 2-1.

بلا جدوى

حاول محمود عبد المنعم كهربا بتسديدة من بعيد في الدقيقة 10 ولكن وصلت ضعيفة ليد الحارس جيجي ديارا.

وفي الدقيقة 11 سدد كليمان فرانسيس كرة أبعدها محمد الشناوي إلى ركنية.

وسدد إمام عاشور في الدقيقة 15 ليمسك الحارس بالكرة، بينما أهدر حسين الشحات الفرصة الأخطر بعرضية وصلت إليه ليسدد كرة مرت فوق العارضة.

حاول كليمان فرانسيس مرة أخرى من داخل المنطقة في الدقيقة 33 ولكن الكرة مرت بجوار القائم.

فيما خرج لوماليسا موتامبالا مصابا في الدقيقة 35 وشوهد هو يبكي، حيث حل نيكسون كيباباجي بدلا منه.

وفي الدقيقة 44 سدد حسين الشحات كرة قوية ارتدت من دفاعات يانج أفريكانز لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

تحرك فوري

مع انطلاق الشوط الثاني حل محمد مجدي أفشة بدلا من إمام عاشور.

وفي الدقيقة 52 انفرد كهربا وراوغ الحارس وسدد ولكن الكرة أبعدها الدفاع أمام المرمى.

وسدد الشحات من جديد في الدقيقة 60 لترتد الكرة من الدفاع وتتحول إلى ركنية.

فيما سدد ستيفاني عزيز ركلة حرة في الدقيقة 65 مرت فوق العارضة.

وعاد عمرو السولية بعد طول غياب في الدقيقة 69 رفقة كريم فؤاد بدلا من مروان عطية وحسين الشحات.

وتأخر نزول طاهر محمد طاهر بدلا من كهربا بسبب عدم ارتداءه لواقي الساق.

وانفرد كريم فؤاد في الدقيقة 74 وسدد ولكن الحارس تألق في التصدي.

إثارة النهاية

أخيرا أتى هدف الأهلي في الدقيقة 86 برأسية من بيرسي تاو الذي استغل تقدم الحارس، بعد عرضية من كريم فؤاد حاول الدفاع إبعادها لتصل إلى الجنوب إفريقي صاحب الهدف.

ولكن سريعا ومن خطأ دفاعي، أدرك باكومي زوزوا التعادل بتسديدة قوية أعلى يمين الشناوي في الدقيقة 91.

وكاد طاهر محمد طاهر أن يسترد التقدم، ولكن الحارس تألق في التصدي.

وفي الختام أتى خالد عبد الفتاح بدلا من ياسر إبراهيم في الدقيقة 96.

النتيجة رفعت رصيد الأهلي إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، يليه شباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني بـ 3 نقاط لكل منهما، بينما يتذيل يانج أفريكانز المجموعة بنقطة وحيدة.

ويخوض الأهلي مواجهتين متتاليتين ضد شباب بلوزداد الجزائري في الجولتين الثالثة والرابعة.

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