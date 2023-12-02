الصدارة في أمان.. أرسنال يتفوق على ولفرهامبتون بثنائية

حقق أرسنال فوزا صعبا على ولفرهامبتون بنتيجة 2-1 في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي في لقاء أقيم على ملعب الإمارات.

سجل ثنائية أرسنال: بوكايو ساكا ومارتن أوديجارد، فيما سجل هدف ولفرهامبتون: ماتيوس كونيا.

وحقق أرسنال فوزه الخامس على التوالي في ملعب الإمارات في جميع المسابقات.

وابتعد أرسنال في الصدارة برصيد 34 نقطة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يلتقي غدا الأحد مع توتنام.

فيما تكبد الذئاب الهزيمة السابعة لهم هذا الموسم وتوقف الرصيد عند 15 نقطة في المركز الـ 12.

التشكيل

عاد ديفيد رايا لحراسة مرمى أرسنال بدلا من آرون رامسديل.

وبدأ أرسنال بثلاثية هجومية مكونة من بوكايو ساكا وجابريل جيسوس وجابريل مارتينيلي.

وصف المباراة

لم ينتظر أرسنال كثيرا سوى 7 دقائق، سلسلة تمريرات بين خيسوس وساكا وتاكيهيرو تومياسو لتصل إلى ساكا داخل منطقة الجزاء الذي راوغ وأطلق تسديدة سكنت الشباك.

وأصبح ساكا ثاني لاعب يسجل أو يصنع 10 أهداف الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي بعد محمد صلاح.

video:1

GOAL!!!



Bukayo Saka scores again for Arsenal after a delightful passing move!



That's now 5 goals and 5 assists already this season for Saka in the Premier League.#beINPL #AFC #Arsenal pic.twitter.com/m6RINBivmX — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 2, 2023

كما تخطى سيسك فابريجاس ورفع رصيده لـ 36 هدفا في الدوري الإنجليزي.

وأيضا يعد الهدف رقم 100 لأرسنال في 2023 في جميع المسابقات كخامس فريق يحقق هذا الرقم.

وفي الدقيقة 13 عزز أرسنال التقدم بالهدف الثاني بعد عرضية أرضية من أولكسندر زينتشنكو أودعها القائد مارتن أوديجارد بالهدف الثاني.

video:2

GOAL!!!



Arsenal are playing some BEAUTIFUL football. Watch this team goal finished off by captain Martin Ødegaard.#beINPL #AFC #Arsenal pic.twitter.com/63lhN771jZ — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 2, 2023

وبسبب الإصابة أجرى الذئاب تغيير أول في اللقاء بخروج الحارس خوسيه سا ومشاركة دانيل بينتلي عوضا عنه في الدقيقة 24.

ومنع القائم الأيمن لبنتلي تصويبة مارتينيلي في الدقيقة 37.

حاول ولفرهامبتون في الشوط الثاني العودة في اللقاء لكن سيطرة لاعبي أرسنال حالت دون ذلك.

فرص أرسنال وخطورتها قل عن الشوط الأول، وأشهر الحكم في الدقيقة 69 بطاقة صفراء لويليام ساليبا.

وكاد ساكا أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 75 لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر.

وتصدى بنتلي لتسديدة تروسارد ببراعة مانعا الهدف الثالث وتألق ومنع أيضا المتابعة في الدقيقة 83.

واستغل البرازيلي ماتيوس كونيا خطأ زينتشنكو في التمرير من داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية على يمين الحارس مقلصا الفارق.

وكاد البديل إيدي نيكيتاه أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 88 لكن القائم الأيسر تصدى لها.

وطالب لاعبو الذئاب باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع بداعي وجود لمسة يد لكن تقنية الفيديو لم تحتسبها.

ومرت الدقائق الأخيرة من اللقاء ثقيلة على الجنرز لكن مع صافرة النهاية تأكد الجميع أن الصدارة حتى نهاية الجولة في أمان.