Gaming - مايكروسوفت: سنرى المزيد من الألعاب الشبيهة بـHi-fi Rush على جيم باس

السبت، 02 ديسمبر 2023 - 18:27

كتب : FilGoal

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كشف فيل سبنسر الرئيس التنفيذي لقطاع الألعاب في شركة مايكروسوفت خلال لقاء صحفي له مع موقع Windows Central عن وجود ألعابا صغيرة وجميلة مثل Hi-Fi Rush على خدمة Game pass نظرًا لنجاحها الكبير.

وقال سبنسبر إن الألعاب مثل هذه تمثل شغفا كبير للمطورين وقد يخشون إطلاقها إذا كانوا لا يضمنون أن يجربها عدد كبير.

وتابع "في حالة الجيم باس فإن اللاعب لن يدفع شيء نظير تحميل اللعبة، وبالتالي هو أكثر استعدادًا لتجربة ألعاب لم يكن ليدفع فيها الأموال، وبالتالي المشاريع الصغيرة هي أكثر المستفيدين من الخدمة.

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وأتم سبنسر حديثه قائلا إن أن التنوعية الكبيرة التي تشهدها المكتبة الخاصة بالخدمة ستظل في نمو وتنوع متزايد مع الوقت، كلما نجحت المشاريع المتوسطة أو الصغيرة أكثر.

جيم باس هو خدمة لأجهزة X-BOX تسمح للاعبين بالحصول على ألعاب مجانية نظير اشتراك سنوي.

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