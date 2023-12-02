انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي
السبت، 02 ديسمبر 2023 - 17:58
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي في ضيافة يانج أفريكانز التنزاني ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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ق 91 التعادل من باكومي زوزوا
ق 86 جووووول بيرسي تاو يسجل برأسية بعد عرضية من كريم فؤاد حاول الدفاع إبعادها ليستغل تاو تقدم الحارس
ق 74 كريم فؤاد ينفرد ويسدد ولكن الحارس يتصدى
ق 69 طاهر محمد طاهر بدلا من كهربا ولكن التبديل يتأخر بسبب عدم ارتداء الجناح لواقي الساق
ق 69 عمرو السولية وكريم فؤاد بدلا من مروان عطية وحسين الشحات
ق 65 ركلة حرة للفريق التنزاني ولكن تسديدة ستيفاني عزيز فوق العارضة
ق 60 تسديدة قوية من حسين الشحات من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع يانج افريكانز ومرت لركلة ركنية من جهة اليسار.
ق 59 إنذار لمروان عطية
ق 52 محمود كهربا انفرد بالمرمى ثم راوغ الحارس وسدد كرة ابعدها مدافع يانج افريكانز قبل أن تمر للشباك إلى ركنية من جهة اليسار.
ق 46 محمد مجدي أفشة بدلا من إمام عاشور
استراحة
ق 45 بطاقة صفراء لياسر إبراهيم
ق 35 خروج لوماليسا موتامبالا مصابا
ق 23 عرضية يسددها حسين الشحات فوق المرمى
ق 10 الشناوي يتألق في إبعاد محاولة خطيرة
بداية المباراة