انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي في ضيافة يانج أفريكانز التنزاني ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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ق 91 التعادل من باكومي زوزوا

ق 86 جووووول بيرسي تاو يسجل برأسية بعد عرضية من كريم فؤاد حاول الدفاع إبعادها ليستغل تاو تقدم الحارس

ق 74 كريم فؤاد ينفرد ويسدد ولكن الحارس يتصدى

ق 69 طاهر محمد طاهر بدلا من كهربا ولكن التبديل يتأخر بسبب عدم ارتداء الجناح لواقي الساق

ق 69 عمرو السولية وكريم فؤاد بدلا من مروان عطية وحسين الشحات

ق 65 ركلة حرة للفريق التنزاني ولكن تسديدة ستيفاني عزيز فوق العارضة

ق 60 تسديدة قوية من حسين الشحات من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع يانج افريكانز ومرت لركلة ركنية من جهة اليسار.

ق 59 إنذار لمروان عطية

ق 52 محمود كهربا انفرد بالمرمى ثم راوغ الحارس وسدد كرة ابعدها مدافع يانج افريكانز قبل أن تمر للشباك إلى ركنية من جهة اليسار.

ق 46 محمد مجدي أفشة بدلا من إمام عاشور

استراحة

ق 45 بطاقة صفراء لياسر إبراهيم

ق 35 خروج لوماليسا موتامبالا مصابا

ق 23 عرضية يسددها حسين الشحات فوق المرمى

ق 10 الشناوي يتألق في إبعاد محاولة خطيرة

بداية المباراة