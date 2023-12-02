انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي

السبت، 02 ديسمبر 2023 - 17:58

كتب : FilGoal

حسين الشحات أمام يانج أفريكانز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي في ضيافة يانج أفريكانز التنزاني ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

تابع من هنا

----

ق 91 التعادل من باكومي زوزوا

ق 86 جووووول بيرسي تاو يسجل برأسية بعد عرضية من كريم فؤاد حاول الدفاع إبعادها ليستغل تاو تقدم الحارس

ق 74 كريم فؤاد ينفرد ويسدد ولكن الحارس يتصدى

ق 69 طاهر محمد طاهر بدلا من كهربا ولكن التبديل يتأخر بسبب عدم ارتداء الجناح لواقي الساق

ق 69 عمرو السولية وكريم فؤاد بدلا من مروان عطية وحسين الشحات

ق 65 ركلة حرة للفريق التنزاني ولكن تسديدة ستيفاني عزيز فوق العارضة

ق 60 تسديدة قوية من حسين الشحات من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع يانج افريكانز ومرت لركلة ركنية من جهة اليسار.

ق 59 إنذار لمروان عطية

ق 52 محمود كهربا انفرد بالمرمى ثم راوغ الحارس وسدد كرة ابعدها مدافع يانج افريكانز قبل أن تمر للشباك إلى ركنية من جهة اليسار.

ق 46 محمد مجدي أفشة بدلا من إمام عاشور

استراحة

ق 45 بطاقة صفراء لياسر إبراهيم

ق 35 خروج لوماليسا موتامبالا مصابا

ق 23 عرضية يسددها حسين الشحات فوق المرمى

ق 10 الشناوي يتألق في إبعاد محاولة خطيرة

بداية المباراة

الأهلي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
مؤتمر كولر: كان بمقدورنا الفوز على يانج أفريكانز ولكن.. وسعيد بعودة السولية مؤتمر مدرب سوار: لم نأت لنكون ضحية.. وعملت مع عواد من قبل في الإسماعيلي قائمة الزمالك - معتمد جمال يعتمد على نفس الأسماء ضد سوار مؤتمر عمر جابر: المساندة الجماهيرية ضرورة ضد سوار.. والفريق استعاد الثقة مؤتمر معتمد جمال: لا نعاني من الغيابات.. وجهزنا اللاعبين نفسيا الأول منذ النهائي.. أرقام هدف تاو مع الأهلي ضد يانج أفريكانز مران الزمالك - تحذير من معتمد جمال للاعبين قبل مواجهة سوار دوري أبطال إفريقيا – فوز تاريخي لـ نواذيبو على بيراميدز.. والمجموعة تشتعل
أخر الأخبار
مباشر الدوري الفرنسي - نانت (0)-(0) نيس.. بداية المباراة 54 ثاتيه | الكرة الأوروبية
مؤتمر كولر: كان بمقدورنا الفوز على يانج أفريكانز ولكن.. وسعيد بعودة السولية 21 دقيقة | الكرة الإفريقية
الخامس على التوالي.. ريال مدريد يفوز على غرناطة بثنائية 21 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر مدرب سوار: لم نأت لنكون ضحية.. وعملت مع عواد من قبل في الإسماعيلي 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
قائمة الزمالك - معتمد جمال يعتمد على نفس الأسماء ضد سوار 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل مانشستر يونايتد - شو قلب دفاع.. ودالوت ظهير أيسر ومشاركة ماينو 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر عمر جابر: المساندة الجماهيرية ضرورة ضد سوار.. والفريق استعاد الثقة 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر معتمد جمال: لا نعاني من الغيابات.. وجهزنا اللاعبين نفسيا 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 2 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 3 تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 4 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر