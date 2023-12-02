انتهت دوري أبطال إفريقيا - نواذيبو (2)-(0) بيراميدز

السبت، 02 ديسمبر 2023 - 17:47

كتب : FilGoal

نواذيبو ضد بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة نواذيبو ضد يانج أفريكانز في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة

ق94. الهدف الثاني لنواذيبو عن طريق عبد الله عبيد بعد استلام الكرة من منتصف الملعب والمرون من أكثر من لاعب

ق90. إنقاذ من على خط مرمى نواذيبو بعد تسديدة من دودو الجباس.

ق79. بابي يهدر فرصة الهدف الثاني لنواذيبو.

ق47.بطاقة حمراء لديمين ساليك لاعب نواذيبو بعد عرقلة ماييلي المنفرد بالمرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45. لاكاي يهدر من جديد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء جاءت فوق المرمى.

ق33. فخري لاكاي يهدر فرصة هدف التعادل من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس تألق في التصدي.

ق6. فرصة الهدف الثاني تضيع بعد انفراد بمرمى الشناوي.

ق4. هدف لنواذيبو عن طريق سيدي بونا عمار.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

دوري أبطال إفريقيا بيراميدز نواذيبو
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