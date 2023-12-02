الإعلان عن طرح الإعلان التشويقي الأول للعبة GTA 6

السبت، 02 ديسمبر 2023 - 17:41

كتب : FilGoal

لعبة GTA V

أعلنت شركة روكستار موعد طرح الإعلان التشويقي الأول للعبة GTA 6 مع عدم ذكر أي تفاصيل أخرى.

وأشارت الشركة إلى أن الموعد هو يوم 5 ديسمبر، في تمام الساعة 4 بتوقيت القاهرة.

بالنظر للصورة التي تمتلك طابع مدينة Vice City التي تشتهر بالنخل، ونظرًا لأن الشركة أعلنت مسبقًا أن ديسمبر هو شهر الإعلان عن اللعبة، فيبدو أننا أمام يوم وساعة اطرح العرض الأول للعبة بشكل رسمي.

أخبار متعلقة:
مجموعة بيراميدز – سقوط موكوينا الأول في دوري الأبطال.. صنداونز يخسر من مازيمبي تشكيل بيراميدز - ثنائي هجومي ضد نواذيبو.. وغياب السعيد والكرتي تشكيل يانج أفريكانز - لاعب مصر للمقاصة السابق يقود الوسط ضد الأهلي

يذكر أن اللعبة كان قد سرب لها مقاطع كبيرة في 2021، وأظهرت المقاطع البطلين، وهم أخوين أشقاء، باسم Jason و Lucia قصتهم مستوحاه من قصة الثنائي الإجرامي Bonnie & Clyde بحسب الشائعات.

خرجت روكستار للعلن وأعلن عن أن التسريبات كانت حقيقية، وكشفت أن الشكل الذي ظهرت به اللعبة في التسريب كان في بداية عملية التطوير.

GTA 6.
نرشح لكم
Gaming - طرح الإعلان التشويقي للمسلسل الواقعي للعبة Fallout Gaming - تخفيضات نهاية العام.. تعرف على أفضل الأسعار للألعاب على متجر بلايستيشن Gaming - كابكوم: سنستمر في إعادة إصدار مختلف ألعاب Resident Evil Gaming - مخرج The Witcher 4 يكشف أسرارا عن اللعبة Gaming - مايكروسوفت: سنرى المزيد من الألعاب الشبيهة بـHi-fi Rush على جيم باس gaming - استوديو لعبة STALKER 2 يكشف عن عدد ساعات اللعبة Gaming - تعرف على قائمة الألعاب المجانية على Xbox gaming - تعرف على كيفية تجربة لعبة Suicide squad مجانا
أخر الأخبار
تريزيجيه أساسي مع طرابزون ضد قيصري سبور في الدوري التركي 12 دقيقة | المحترفون
مدرب اتحاد جدة يؤكد مشاركة حجازي أمام أصفهان يوم الاثنين 20 دقيقة | سعودي في الجول
اسكواش - "مستعد للتحدي" كريم عبد الجواد يعلن إصابته بتمزق من الدرجة الثالثة 55 دقيقة | رياضات أخرى
الجزائر تستضيف معسكر فلسطين الإعدادي لكأس آسيا ساعة | الوطن العربي
خبر في الجول - تحسن حالة ياسر إبراهيم.. وتفاصيل إصابته وموعد الفحص الطبي ساعة | الكرة الإفريقية
نانت في بيان: أحد مشجعينا تعرض لجريمة قتل عمد قبل لقاء نيس ساعة | الكرة الأوروبية
قبل دور الـ 32.. الكشف عن نتائج قرعة الدور الثالث من كأس مصر 2024 ساعة | الدوري المصري
تقرير: رابطة الدوري السعودي تجهز أجندة المواسم المقبلة من الآن 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 2 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 3 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 4 بطل العالم في الشطرنج يقبل تحدي محمد صلاح