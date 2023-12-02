الإعلان عن طرح الإعلان التشويقي الأول للعبة GTA 6
السبت، 02 ديسمبر 2023 - 17:41
كتب : FilGoal
أعلنت شركة روكستار موعد طرح الإعلان التشويقي الأول للعبة GTA 6 مع عدم ذكر أي تفاصيل أخرى.
وأشارت الشركة إلى أن الموعد هو يوم 5 ديسمبر، في تمام الساعة 4 بتوقيت القاهرة.
بالنظر للصورة التي تمتلك طابع مدينة Vice City التي تشتهر بالنخل، ونظرًا لأن الشركة أعلنت مسبقًا أن ديسمبر هو شهر الإعلان عن اللعبة، فيبدو أننا أمام يوم وساعة اطرح العرض الأول للعبة بشكل رسمي.
يذكر أن اللعبة كان قد سرب لها مقاطع كبيرة في 2021، وأظهرت المقاطع البطلين، وهم أخوين أشقاء، باسم Jason و Lucia قصتهم مستوحاه من قصة الثنائي الإجرامي Bonnie & Clyde بحسب الشائعات.
خرجت روكستار للعلن وأعلن عن أن التسريبات كانت حقيقية، وكشفت أن الشكل الذي ظهرت به اللعبة في التسريب كان في بداية عملية التطوير.
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