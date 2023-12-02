مجموعة بيراميدز – سقوط موكوينا الأول في دوري الأبطال.. صنداونز يخسر من مازيمبي

السبت، 02 ديسمبر 2023 - 17:33

كتب : FilGoal

مازيمبي الكونغولي

حقق مازيمبي الكونغولي فوزا بنتيجة 1-0 على صنداونز الجنوب إفريقي في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا في مجموعة تضم بيراميدز.

ويلتقي بيراميدز مع نواذيبو الموريتاني بعد قليل في العاصمة نواكشوط.

ولأول مرة يخسر رولاني موكوينا المدير الفني لـ صنداونز بعد 13 مباراة سابقة حيث فاز من قبل في 9 وتعادل في 4، بدأت منذ 2021.

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وتعد تلك الخسارة الرابعة لمازيمبي مع موكوينا في جميع المسابقات خلال 57 مباراة في جميع المسابقات.

وثأر مازيمبي من صنداونز حيث خسر منه في آخر 3 مباريات في دوري الأبطال، من بينهم هزيمة تاريخية أوقفت سلسلة لاهزيمة الفريق الكونغولي على ملعبه قاريا بعد 74 مباراة والتي استمرت من 2009 وحتى 2021.

وجاء الهدف الوحيد في اللقاء عن طريق رأسية جلودي ليكونزا في الدقيقة 60.

الفوز رفع رصيد مازيمبي لـ 3 نقاط بالتساوي مع صنداونز، وبيراميدز الذي لديه مباراة بعد قليل، ويتذيل نواذيبو الترتيب بدون رصيد.

وسيلتقي بيراميدز مع صنداونز في جنوب إفريقيا الأسبوع المقبل، فيما يحل مازيمبي ضيفا على نواذيبو.

مازيمبي صنداونز دوري أبطال إفريقيا رولاني موكوينا
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