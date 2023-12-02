تشكيل يانج أفريكانز - لاعب مصر للمقاصة السابق يقود الوسط ضد الأهلي
السبت، 02 ديسمبر 2023 - 17:33
كتب : FilGoal
أعلن ميجيل جاموندي مدرب يانج أفريكانز تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد الأهلي.
ويحل الأهلي ضيفا على يانج أفريكانز في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
ويشهد التشكيل تواجد خالد أوتشو لاعب مصر للمقاصة السابق في صفوف يانج أفريكانز.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: دجيجيو ديارا.
الدفاع: كواسي أتوهولا – ديكسون جوب – إبراهيم حمد – لوماليسا موتامبالا.
الوسط: ماكسي نزينجيلي – خالد أوتشو – باكاري موامنيتو – باكوم زوزوا.
الهجوم: ستيفان كي – كيليمونت مزيزي.
وكان يانج أفريكانز قد خسر في المباراة الأولى من شباب بلوزداد بثلاثة أهداف دون مقابل.
وحقق الأهلي الفوز في مباراته الأولى بنفس النتيجة على ميدياما الغاني.
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