تشكيل بيراميدز - ثنائي هجومي ضد نواذيبو.. وغياب السعيد والكرتي

السبت، 02 ديسمبر 2023 - 17:10

كتب : بسام أبو بكر

احتفال لاعبي بيراميدز بهدف فاخري لاكاي ضد مازيمبي

يواصل البرتغالي جايمي باتشبكو المدير الفني لـ بيراميدز الاعتماد على ثنائي هجومي في مواجهة نواذيبو الموريتاني في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي بيراميدز مع نواذيبو في السادسة على استاد شيخا بيديا في العاصمة نواكشوط.

ويغيب عبد الله السعيد ووليد الكرتي عن تشكيل بيراميدز في لقاء اليوم.

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وجاء تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: كريم حافظ - بلاتي توريه - مهند لاشين - رمضان صبحي

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي

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ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - محمود مرعي - علي جبر - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - مصطفى فتحي - دودو الجباس.

وكان بيراميدز فاز على مازيمبي بنتيجة 1-0 في الجولة الأولى.

وفاز مازيمبي على نواذيبو بنتيجة 3-0 في افتتاح مشواره بدور المجموعات.

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